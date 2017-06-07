EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
المركزي يطرح أقل قيمة للودائع ثابتة العائد منذ التعويم
الأربعاء 07 يونيو 2017 07:49 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
هبة محمد
طرح البنك المركزي أقل قيمة للودائع المربوطة ذات العائد الثابت بواقع 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، والتي تعتبر أقل قيمة يدشنها منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
ويشير ذلك إلى تمكن المركزي من اجتذاب السيولة الإضافية بالبنوك على مدار الأسبوعين الماضيين، خاصةً أنه عكف على مدار تلك الفترة القصيرة التي أعقبت رفع الفائدة الأساسية بنحو 200 نقطة أساس على تدشين عطاءين للودائع المربوطة ذات العائد الثابت والمتغير في يوم واحد وهو الثلاثاء، بجانب طرحه للمزاد الدوري للودائع متغيرة العائد يوم الاربعاء من كل أسبوع.
وقررت، بداية الأسبوع الماضي، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي زيادة فائدة الإيداع والإقراض 2% ( 200 نقطة أساس) دفعة واحدة، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي.
وأوضح المركزي على موقعه الإلكتروني، أن البنوك قدمت سيولة بقيمة 8.2 مليار جنيه عبر 4 طلبات قبل منها المركزي 5 مليار جنيه من خلال 4 عروض، بسعر عائد ثابت بلغ 17.25%.
ودشن المركزي عطاءات للودائع المربوطة ذات العائد الثابت بقيمة 1.790 تريليون جنيه منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي لآجال تراوحت بين 6، 7، 8 يوماً.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
البنك المركزى
أسعار الفائدة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا