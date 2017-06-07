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بورصة وشركات
رسوم الإغراق تنعش أسهم الحديد المقيدة بالبورصة
الأربعاء 07 يونيو 2017 07:18 م
صعود البورصة 22555
أخر الأخبار
صعود البورصة 22555
مركز بحوث: القرار يسمح للمنتجين بتحديد الأسعار بناء على هوامش الربحية
مصطفى طلعت
انتعشت أسهم الحديد المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مسجلة ارتفاعات جماعية مع إغلاق جلسة التداول، مستفيدة من بقرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على واردات الحديد.
وارتفع سهم حديد عز بنسبة 7.73%، اليوم، مسجلاً مستوى 20.2 جنيه، كما صعد سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 2.48%، ليصل إلى 4.5 جنيه، وامتد الصعود إلى سهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية مرتفعاً بحوالي 6.8% ليغلق عند مستوى 523.3 جنيه.
وقالت شركة "برايم" القابضة للإستثمارات المالية أن قرار فرض رسوم الإغراق سيحمي الاسعار المحلية من ضغط واردات الحديد الأقل تكلفة مما سيسمح لمنتجي الحديد المحليين بتحديد الاسعار المحلية بناء علي هوامش الربحية المستهدفة للشركات.
وأشارت "برايم" في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها "المال" أن فرض الرسوم يعتبر واحد من أفضل سيناريوهين لشركة حديد عز حيث يدحض هذا القرار اسوأ سيناريو للشركة وهو إرتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع تدهور أسعار الحديد العالمية وما يشكله ذلك من ضغط علي أسعار البيع المحلية، فيما حددت القيمة العادلة لسهم حديد عز عند مستوى 25.35 جنيه مع توصية بالشراء.
وذكرت "برايم" أن قيام حديد عز برفع أسعارها بنسبة طفيفة بعد القرار، يشير إلى أن الشركة كانت تبيع باسعار تساعدها علي تحقيق هوامش ربحية جيدة وتمرر بشكل كامل إرتفاع تكلفة الإنتاج إلي المستهلك، كما يشير إلي وجود إتفاق غير معلن بين منتجي الحديد وبين الحكومة علي عدم رفع اسعار بيع الحديد محلياً بدون داعي لزيادة هوامش الربحية أكثر من مستويات محددة، في محاولة لنفي نظرية قيام الحكومة بتطبيق رسوم الإغراق لتشجيع الممارسات الإحتكارية في سوق الحديد.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، أصدرت أمس، قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من (أو) ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية لمدة 4 أشهر.
والقيمة CIF تشمل تكلفة البضاعة ومبلغ التأمين عليها ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم في ميناء المستورد (Cost – Insurance – Frieght).
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