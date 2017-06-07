EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تخطاب 6 شركات للالتزام بقواعد القيد
الأربعاء 07 يونيو 2017 07:06 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
خاطبت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 6 شركات مدرجة لمراعاة قواعد القيد والشطب بعد مخالفتهم لبعض موادها .
وشملت الشركات المخاطبة ،شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة،مطاحن شرق الدلتا،رمكو لانشاء القرى السياحيه، اسيك للتعدين "أسكوم "،الحفر الوطنية،بنك قناة السويس
وشملت المواد المنوه إلى مراعتها ،المادة27، 31 و32 ،42 من قواعد القيد والشطب وكذلك المادة (45) من الاجراءات التنفيذية .
ونبهت اللجنة الشركات المذكورة من مخالفة هذه المواد مرة أخرى مستقبلا.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا