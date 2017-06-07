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سيـــاســة
الحرس الثوري الإيراني يتهم السعودية بتدبير هجومي طهران
الأربعاء 07 يونيو 2017 05:59 م
الحرس الثوري الإيراني 99
أخر الأخبار
الحرس الثوري الإيراني 99
رويترز
قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن السعودية مسؤولة عن الهجومين اللذين وقعا في طهران يوم الأربعاء وأسفرا عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 43.
وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية "هذا الهجوم الإرهابي حدث بعد أسبوع فقط من اجتماع بين الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) والقادة (السعوديين) الرجعيين الذين يدعمون الإرهابيين. حقيقة أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته تثبت أنهم ضالعون في هذا الهجوم الوحشي".
والهجومان هما أول عملية يعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها داخل إيران.
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