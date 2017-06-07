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بورصة وشركات
البورصة تمهل 10 شركات 15 يوماً لإرسال القوائم المالية
الأربعاء 07 يونيو 2017 05:34 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
منحت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، 10 شركات مهلة 15 يوماً لإرسال قوائمها المالية السنوية المعتمدة من الجمعية العامة العادية، موضحة أنه سيتم إعادة عرض الموقف على لجنة القيد بعد انتهاء المهلة المحددة.
وتضمنت قائمة الشركات كلاً من أجواء للصناعات الغذائية - مصر، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وبلتون المالية القابضة، ونايل سيتي للاستثمار، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعبوات الدوائية المتطورة، وجلاكسو سميثكلاين، ورواد مصر للاستثمار السياحي، وجولدن بيراميدز بلازا.
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