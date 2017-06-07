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بنـــوك
الريال القطري يهبط لأدنى مستوى منذ 11 عاما
الأربعاء 07 يونيو 2017 04:36 م
الريال القطري 99
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الريال القطري 99
رويترز
تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار بالسوق الفورية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بسبب القلق من تأثر اقتصاد قطر في المدى الطويل بأزمة دبلوماسية مع دول عربية أخرى.
وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 3.6517 ريال وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2005 وفقا لبيانات تومسون رويترز. ويربط مصرف قطر المركزي سعر الريال عند 3.64 للدولار ولا يسمح إلا بتذبذبات محدودة حول ذلك المستوى.
واستقر الريال عند علاوة قدرها 250 نقطة للدولار في سوق أجل عام التي تستخدمها البنوك للتحوط من تحركات السوق الفورية في المستقبل.
كان مسؤول بمصرف قطر المركزي أبلغ رويترز يوم الثلاثاء أن قطر تملك احتياطيات أجنبية ضخمة قد تستخدمها لدعم عملتها عند الضرورة.
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