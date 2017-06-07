اتصالات البرلمان: ثلاثة اجتماعات لاستكمال موازنة هيئات القطاع

النائب أحمد زيدان

أحمد زيدان:اللجنة مازالت تدرس موازنة مشروع القرى التكنولوجية ومكتبة الإسكندرية‎

اجتماع مرتقب مع المحمول لكشف أسباب تأخير خدمات 4G



ياسمين فواز



كشف النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن عقد اللجنة ثلاثة اجتماعات الاسبوع المقبل على مدار ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء وذلك لاستكمال مناقشة موازنة هيئات القطاع وعدد من طلبات الإحاطة بحضور أحمد البحيرى رئيس الشركة المصرية للاتصالات وعصام الصغير رئيس هيئة البريد، مؤكدا أن اللجنة لم توافق بشكل نهائي علي موازنة قطاع الاتصالات كما تردد علي عدد من المواقع الإخبارية.



وأوضح زيدان فى تصريحات لـ " المال " أن اللجنة ما زالت تدرس موازنة مكتبة الإسكندرية ومشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، منوها بأنه سيتم تقييم موازنتها من خلال زيارات ميدانية لعدد من القري من اجل قياس مدى الانجازة على ارض الواقع.



وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع ياسر القاضي وزير الاتصالات وممثلي شركات المحمول الثلاث والتي حصلت علي تراخيص الجيل الرابع 4G لسؤالها حول أسباب تأخر العمل بتلك الرخصة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة واستجواب النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لوزير الاتصالات بشأن إجراءات طرح التراخيص على المشغلين.



واضاف زيدان أن نجاح اللجنة في تقريب وجهات النظر بشأن طلب الإحاطة داخلها سبب عدم ادراج الاستجواب في الجلسة العامة،منوها أنه سيطالب في تقرير اللجنة عقب الانتهاء من مناقشة موازنة القطاع بالاستفادة من قطاع الاتصالات في توفير فرص عمل للشباب.