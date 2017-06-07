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نقل وملاحة
عز الدين يستعرض تطورات تشغيل حاويات غرب بورسعيد
الأربعاء 07 يونيو 2017 03:46 م
بورسعيد لتداول الحاويات
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بورسعيد لتداول الحاويات
أمانى العزازى
استقبل اللواء جمال عز الدين رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والعضو المنتدب، ممثلى جميع الخطوط الملاحية المتعاملة مع محطة حاويات غرب بورسعيد، استعرض خلالها التطوير الحادث فى منظومة التشغيل والمتمثل فى نظام حجز حاويات الفارغ "Empty booking" من خلال موقع الشركة على الإنترنت.
كما تم خلال اللقاء الذى دعا إليه عز الدين الخطوط الملاحية، تبادل الآراء والاستماع الى مقترحاتهم واستفساراتهم واحتياجاتهم لتنفيذها فى حدود الإمكانيات المتاحة.
وقال رئيس الشركة إن التطورات التى تم استعراضها امام عملاء المحطه شملت منظومة التشغيل بعد ان تم تحديث نظام تبادل البيانات الكترونيا.
تطبيق خدمة علم الوزن للحاوية VGM قبل شحنها طبقاً لاتفاقية SOLAS الخاصة بشروط السلامة فى البحار.
ولفت إلى أن التوسع فى البنية التحتية استهدف ربط مواقع الشركة بالكامل بمواقع التشغيل من خلال شبكة كابلات الفايبر التى تم تطويرها وزيادتها لتشمل ساحة الحاويات الجديدة التى تمت إضافتها مؤخراً لساحة الشركة كذلك المستودع وامتداده.
واكد عز الدين انه بصدد التنسيق مع مصلحة الجمارك لتطوير الآداء من خلال احلال عمليات ربط الجمارك الحالية ليتيح الربط من خلال شبكة Optic Fiber .
وذلك للارتقاء بمستوى الآداء للوصول الى مرحلة ارضاء العميل .Customer .Satisfaction
يذكر أن هذا الاجراء يتم بصفة دورية تطبيقاً لسياسة الشركة فى التواصل مع الخطوط الملاحية ووكلائها لتذليل كل العقبات وحل المشكلات التى قد يواجهونها مع محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد.
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