بعد نجاحها ماذا قالت FP7 عن حملة إيجى بنك؟

حملة إيجى بنك

إيمان حشيش



قال عمرو حداد مدير الإبداع بوكالة FP7 المنفذة لإعلان EgBank الذى يعرض حاليا على عدد من القنوت بالتزامن مع شهر رمضان، إن الحملة فى الأساس قائمة على 14 إعلانا بالتليفزيون والسوشيال ميديا اطلق عدد منهم ولم يحدد بعد متى سيتم اطلاق باقى الاعلانات.



وأوضح أن الحملة تهدف الى الترويج للقروض التعليمية والاون لاين وتدور فكرتها حول اسرة تتجاهل احد ابنائها وتركز على الشاب بان الجميع يتجاهله بعدة مواقف ليكون EgBank هو الذى يعمل لهم حساب ويهتم بهم.



وقال حداد إن الحملة كلها ركزت على اسرة واحدة حتى لا يحدث تشتيت للمشاهد فكل الحملة فى اطار تسلسلى وتنتهى باعلانين مباشرين أحدهما عن القرض التعليمى والاخر عن الاون لاين.



وحول انتقاد البعض ان هذه النوعية من الشباب ليست الفئة التى لديها طموح للاقتراض اوضح حداد ان الاعلان لا يهدف للترويج لقروض المشاريع، لأنه يخاطب الشباب فى فترة الجامعة والتى من المعتاد فى اغلب الاسر تعانى من مشكلة عدم توافق متطلباتهم بمتطلبات الاسرة او الاباء وهذا امر نراه كثيرا فى مجتمعنا، وتقدم لهم قرضا تعليميا يمكن سداده بعد اربع سنين فترة دراسته للجامعه والترويج ايضا للسداد بالاون لاين لذلك ركزت على اختيار هذا الشاب الذى لفت انظار عدد كبير من جماهير السوشيال ميديا.



يذكر أن بنك EgBank أطلق حملة اعلانية خاصة بشهر رمضان تحت شعار: "إنت محدش بيعملك حساب، إحنا عملنالك بنك!"، وهى عبارة عن عدد من الاعلانات فى اطار اسرة واحدة لا يتم الاهتمام برأى أحد افرادها، والذى يسلط البنك الضوء عليه لتوصيل فكرة "لو محدش بيعمللك حساب احنا هنعمللك".



ونجحت الحملة فى تحقيق رد فعل جماهيرى بالسوشيال ميديا حيث تداول البعض صورة الشاب معلنين تعاطفهم بمعه بشكل كوميدى وصل لأن قام البعض برسمه على شكل جرافيتى.