الصعود المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام الأربعاء

رجب عز الدين:





اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.





وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.05% إلى 13632 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنحو 2.25 % ليصل إلى 606 نقاط، ومؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 1.49% عند 1429 نقطة، و نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.59% عند 2082 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى، الذى صعد بنسبة 0.75 % عند12451 نقطة.





وبلغت قيمة التداولات 720 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية، والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 27.6 مليون جنيه، و21.7 مليون جنيه، و4.8 مليون جنيه، و11.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين، والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 22.1 مليون جنيه، و43.7 مليون جنيه على التوالى.





وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، فقد صعد 84 سهما من إجمالى 182 سهما متداولا، بينما هبط 56 وبقى 42 دون تغير.



