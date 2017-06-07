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اقتصاد وأسواق
انتهاء مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين نهاية الشهر
الأربعاء 07 يونيو 2017 03:15 م
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدي
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن آخر مهلة لتحديث بيانات البطاقات التموينية، 30 يونيو الجاري، ومن حدث بياناته خلال شهري أبريل، ومايو، لن يحدث بياناته مرة أخري.
وأوضح رمضان في تصريح لـ"المال"، أن ما طرح في شهر يونيو الجاري، من سلع تموينية يقترب من 140 ألف طن سكر، أي ضعف الكميات في الأيام العادية، و70 مليون زجاجة زيت تمويني، زنة 800 جرام، بدلاً من 70 ألف زجاجة فقط في المعدلات الطبيعية.
وأضاف أن المواطنين صرفوا منذ بداية شهر يونيو الجاري، وحتي اليوم، الأربعاء، 53% من حصة السكر، و40% من حصة الزيت التمويني.
وأوضح رمضان، أن تلك الزيادة جاءت بعد صرف منحة شهر رمضان، التي تقدر بمليار جنيه، و14 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية، والبالغ عددها 19 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن.
يشار إلي أن الحكومة وافقت على صرف مبلغ مالي إضافي لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية، بقيمة 14 جنيهاً، يحصل من خلالها على سلع من محال البقالة التموينية، وأفرع المجمعات الاستهلاكية.
وعن تلك الزيادة قال رمضان، إنها أضيفت إلى المبلغ الأساسي لكل فرد على البطاقة التموينية بـ21 جنيهًا، أي سيحصل المواطن الواحد على 35 جنيهًا، طيلة شهر رمضان، وحال عدم صرف المبلغ المخصص في البطاقات التموينية.
بطاقة التموين
هيئة السلع التموينية
انتفاضة التموين
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