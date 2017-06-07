داعش يتبنى الهجوم على برلمان إيران وضريح الخومينى

خالد بدر الدين:





نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصادر في البرلمان الإيراني قولها إن 7 أشخاص قتلوا اليوم الأربعاء، في هجوم على مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" كما احتجز أربعة رهائن في الطوابق العليا من المبنى، وقتل فريق إنقاذ الرهائن التابع للحرس الثوري أحد المهاجمين.





وذكرت وكالة رويترز نقلا عن هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، أن أحد منفذي الهجوم على البرلمان الإيراني فجر سترة ناسفة في المبنى، لكن وكالات أنباء أشارت إلى أن الانفجار ربما نجم عن قنابل ألقاها المهاجمون.





وقالت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم على البرلمان الإيراني، وضريح آية الله الخميني، وأن مقاتلين من عناصره هاجموا ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران.





وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مسلحا فتح النار اليوم، عند مرقد آية الله الخميني في جنوب طهران، وأصاب عددا من الأشخاص، والخميني هو زعيم الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.



