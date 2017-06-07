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سيـــاســة
شكاوى جماعية من الصيدليات ضد قرار البيع بسعرين
الأربعاء 07 يونيو 2017 02:20 م
مجلس الوزراء
أخر الأخبار
مجلس الوزراء
أحمد صبرى
قدم عدد من أصحاب الصيدليات، شكوى جماعية لمجلس الوزراء لوقف قرار وزير الصحة بيع الأدوية بسعرين بسبب المشاكل والأضرار التى تكبدها الصيادلة جراء القرار.
وجاء فى الشكوى المقدمة أن وجود سعرين للدواء يعرض الصيادلة للمشاكل مع الجمهور والتخوين وعدم الثقة، لأن الصيدلى هو الوحيد المواجه لغضب المواطن فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية، بالاضافة لعدم وجود توعية كافية من التفتيش الصيدلى، راجين مراجعة هذا القرار ومنع تبعاته على الصيادلة.
كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أصدر القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 فى شهر يناير الماضي، والذى ينص على زيادة أسعار عدد كبير من الأدوية، ونص القرار على أن الزيادة تطبق على الأدوية المنتجة بعد صدور القرار، وأن تظل الأدوية المنتجة قبل صدور القرار تباع بالأسعار القديمة وهو ما جعل النقابة ترفع قضية ضد القرار، معتبرة أن وجود سعرين يؤثر على اقتصاد الصيدليات الصغيرة.
وأكدت الدكتور مروة محفوظ منسقة الشكوى الجماعية أن مجلس الوزراء تواصل معهم وطلب منهم الموافاة ببيانات المتقدمين لتفعيل الشكوى.
مجلس الوزراء
أسعار الأدوية
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