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بنـــوك
المركزى: الدين العام المحلي 3.079 تريليون جنيه
الأربعاء 07 يونيو 2017 02:09 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
أمنية إبراهيم:
قال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الدين العام المحلي صعد لمستوى 3.079 تريليون جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 2016/2017 ، مقابل 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.
وارتفع الدين المحلي بنحو 27 مليار جنيه فقط خلال الربع الثالث، بينما زاد بنحو 583 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، إذ بلغ في مارس 2016 نحو 2.496 تريليون جنيه.
وتشير التقديرات إلى احتمالية تجاوز العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى 320 مليار جنيه، وبلغ عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي الحالي 2016 – 2017 نسبة 6.7% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 8% في الفترة المماثلة من العام الماضي، بدعم من زيادة الايرادات الضريبية.
البنك المركزى
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