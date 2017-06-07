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بورصة وشركات
إيجي ترانس توقع عقد نقل معدات مع النصر للكيماويات
الأربعاء 07 يونيو 2017 02:04 م
إيجيترانس
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إيجيترانس
منى عبدالباري
قالت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، إن الشركة قامت خلال الربع الأول من العام الحالي بتوقيع عقد مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة لنقل خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد التابع لشركة النصر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتد أعمال المشروع حتى الربع الثالث من 2017.
وحول النمو الذي شهدته ربحية الشركة في تلك الفترة قالت لهيطة إنه جاء بدعم من المشروعات الكبرى التي تشارك الشركة في تنفيذها في مجال توليد الطاقة الكهربائية وعلى رأسها محطتا بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة اللتان تنفذهما شركة سيمنس الألمانية، ومحطة جنوب حلوان التي تنفذها شركة ميتسوبيشي هيتاشي، وتحسن أداء أعمال شركتها التابعة المصرية لأعمال النقل الفني "إيتال".
وارتفعت إيرادات النشاط لـ " إيجيترانس " خلال الربع الأول بنسبة 282.4% لتصل إلى 110.5 مليون، وسط تراجع للتكاليف لتصل إلى 55.8% من الإيرادات مقارنة بـ 68% العام الماضي.
كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب إلى 20.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 6.1 مليون في الربع الأول من عام 2016، بحسب القوائم المجمعة للشركة.
وارتفع صافي أرباح تابعتها "إيتال" إلى 8.7 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2017 مقارنة بـ 1.2 مليون في الفترة المماثلة من 2016، بزيادة نحو 6 مرات، مدعومة بتنفيذ عمليات النقل المتخصص للطرود ذات الأوزان والأبعاد الشاذة للمشروعات الكبرى المذكورة من قبل، بالإضافة إلى أعمالها المعتادة.
وقالت لهيطة إن "إيجي ترانس" ستواصل التركيز على ممارسة الأنشطة التي تتمتع بهوامش ربح وعوائد مرتفعة، مع تطبيق خطط عملية لتخفيض تكاليف التشغيل في كل الأنشطة، ودعم وتقوية المركز المالي، وتنفيذ المزيد من التحسينات الهيكلية، وهو ما ظهر بوضوح في النتائج المالية للربع الأول، إذ حققت الشركة تدفقات نقدية قوية زادت من قدراتها والاستدامة المالية لأنشطتها.
وتوقعت لهيطة استمرار تحسن النتائج التشغيلية للشركة في الربع القادم، اعتماداً على المشروعات الحالية والمستقبلية.
"وتستكمل إيجيترانس العام الحالي الـ 40% المتبقية من تعاقدها مع شركة سيمنس، لنقل محطتي كهرباء القاهرة الجديدة وبني سويف بقيمة تعاقد إجمالية 90 مليون جنيه وفقا لحوار سابق لـ "لهيطة" مع "المال".
وتستحوذ إيجيترانس على حصة سوقية نسبتها 60% من سوق النقل البحري، ويرتكز نشاط إيجيترانس على عمليات تقديم الخدمات اللوجيستية للمشروعات، وعمليات النقل، والتخزين، إذ تمتلك عدة مخازن بالموانئ المختلفة من بينها مخزن بميناء الأدبية بالسويس، وآخر في المنطقة الحرة ببورسعيد، وآخر بالمنطقة الصناعية بمرغم بمحافظة الاسكندرية.
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