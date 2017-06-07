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بورصة وشركات
زيادة أسعار البيع تعزز ربحية شركات السكر
الأربعاء 07 يونيو 2017 01:52 م
السكر 1
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السكر 1
منى عبدالباري:
عزز ارتفاع أسعار السكر، بنسبة 100%، وزيادة سعر بيع الطن إلى 9 آلاف جنيه، عقب تحرير سعر الصرف، مقارنة بـ 4500 جنيه، من ربحية الشركات العاملة بالسوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم زيادة التكاليف وشراء المواد الخام، وسط توقعات بانتعاش وتيرة الأرباح خلال الفترة المتبقية من العام الحالى.
وأكد مسئولو عدة شركات محلية، ومحللون ببنوك الاستثمار، أن الشركات تملك فرص جيدة للربحية فى العام الحالي، في ظل ارتفاع سعر البيع، وضمان الطلب المستمر على المنتج الإستراتيجي في سوق يبلغ قوامه 90 مليون نسمة، مؤكدين في الوقت نفسه أن الزيادة في سعر البيع تمكنت من احتواء ارتفاع التكاليف.
وارتفعت تكاليف الإنتاج على الشركات، نتيجة زيادة سعر طن البذور بعد التعويم بنسبة 100 %، وارتفاع سعر شراء طن البنجر من الفلاحين إلى 650 جنيهًا، مقابل 450 جنيهًا للطن العام الماضي، كما ارتفع سعر توريد الغاز للمصانع 200%.
وأظهرت القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر، المدرجة بالبورصة، تحولها للربحية نهاية الربع الأول من العام الحالي، بصافي ربح بعد الضرائب 135.57 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 11.5 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وقال أمين فريد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الدلتا للسكر، إن استعادة الربحية لارتفاع المبيعات، الناتج عن رفع الأسعار بشكل رئيسى، وتراجع تكلفة المبيعات خلال هذه الفترة إلى 346 مليون جنيه، مقارنة بـ 496.9 مليون جنيه، في الفترة المماثلة من العام السابق.
و ارتفعت مبيعات الشركة أيضا بنسبة 2 %، حتى نهاية مارس لتصل إلى 503.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 495.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.
وأوضح فريد أن شركته تستهدف مبيعات 275 ألف طن سكر العام الحالي، كما أشار إلى أن شركته تدرس حاليا تنفيذ خطط توسعية جديدة، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل بشأنها.
وكانت آخر خطط توسعية للشركة لتطوير خطوط الإنتاج باستثمارات 400 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها.
في المقابل قال أحمد الخربوطلي، محلل قطاع الأغذية ببنك الاستثمار فاروس، إن الزيادة في مبيعات الدلتا للسكر ظهرت في القيمة فقط، نتيجة زيادة سعر الطن بنسبة 100 %، حين أن الكميات المباعة لم تشهد أي ارتفاع خلال الربع الأول.
وكانت القوائم المالية للدلتا للسكر لعام 2016 أظهرت وجود مخزون 127.8 طن بمبلغ 567 ألف جنيه، بحاجة إلى إعادة تدوير، قالت الشركة إن إعادة تشغيلها مع الموسم المقبل.
وتوزعت مبيعات الشركة بين سكر (البنجر) بقيمة 376 مليون جنيه، مقارنة بـ 418 الربع الأول من العام الماضي، و 10 ملايين من المولاس مقارنة بـ 17 مليونًا العام الماضي، و 118 مليونًا من العلف، مقارنة بـ 61 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال الخربوطلي إن ربحية الدلتا للسكر في الربع الأول جاءت متوافقة مع توقعات فاروس، فيما توقع ارتفاع ربحية الشركة في الربع الثاني من العام الحالي.
وأشار إلى أن القيمة العادلة المستهدفة لسهم الدلتا للسكر عند مستوى 28.60 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم، حتى نهاية الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة بـمستويات تداول تتجاوز 19٫29 جنيها حاليا.
وارتفع سهم الدلتا للسكر بنسبة 65 %، منذ بداية العام، وحتى جلسة 11 مايو الماضي، من مستوى 13.20 جنيه، إلى 21.8 جنيه.
ومن جانبه قال حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر، إن شركته قابلت ارتفاع تكاليفها بعد ارتفاع أسعار توريد البنجر، وتحرير سعر الصرف، برفع سعر البيع للطن من 4550 جنيه إلى9000 جنيه للطن.
وارتفعت تكاليف الإنتاج على الشركات نتيجة زيادة سعر طن البذور بعد التعويم، بنسبة 100 %، وارتفاع سعر شراء طن البنجر من الفلاحين، إلى 650 جنيهًا مقابل 450 جنيهًا للطن العام الماضي، كما ارتفع سعر الغاز 200 %، بحسب كامل.
وتتضمن الزيادة قيمة توريد البنجر نفسه، وعدد من المميزات الأخرى التي تشمل علاوة التوريد المبكر للبنجر- يبدأ التوريد في فبراير وينتهي في يونيو كل عام-، بجانب مصروفات النقل، ومبيدات الآفات، ومغذيات المحصول.
وقال كامل إن "النوبارية "تستهدف إنتاج 125 ألف طن سكر العام الحالي، من خلال شراء 800 ألف طن بنجر، فيما أشار إلى أن الشركات الحكومية الأربعة لا تورد السكر للحكومة، وإنما تبيعه للقطاع الخاص.
وأكد كامل أن قرارات فرض رسوم على صادرات السكر بنحو 3000 جنيه للطن، وإعفاء الورادات من رسوم الاستيراد، جاء استجابة لطلبات الشركات الحكومية الأربعة (النوبارية – والدلتا - والفيوم- والدقهلية) والتي لا تصدر أي كميات.
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق من العام الحالي، إلغاء رسوم الوارد على السكر منذ منتصف مارس، و حتى نهاية العام، في مقابل فرض رسوم على الصادرات بقيمة 3000 جنيه للطن، بهدف خلق حالة من التوازن بالسوق ودرءا لوقوع أزمات جديدة، كالتي شهدتها هذه السلعة الإستراتيجية الفترة الماضية، دفعت أسعارها في فترة من الفترات لمستويات 15 جنيهًا في ضوء ندرة وجودها في الأسواق.
وتابع القرارات تهدف لخلق حالة من التوازن السعري بالسوق، وخفض سعر السكر الحر إلى مستوى 10 جنيهات، ولضمان عدم استغلاله وتصديره في ظل العجز الذي تعاني منه السوق المحلية.
ويقول كامل إن شركات السكر تحتجز 1000 جنيه من سعر بيع كل طن، في حساب احتياطي تابع لوزارة التموين، تحسبا لتغيير الحكومة سياساتها بشأن تحرير واردات السكر من الرسوم، أو ارتفاع أسعار السكر في السوق العالمية مجددا، وهو ما أكده أمين فريد أيضا.
ويفعل الحساب من وقت لآخر كلما تراجعت أسعار السكر عالميا، أو ألغت الحكومة الرسوم على واردات السكر، تحسبا لتغير الأوضاع فيما بعد، إلا أن آخر تفعيل لهذا الإجراء كان منذ 8 أعوام في عام 2009، بحسب تأكيدات مسؤولي الشركات.
وأظهر مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" لأسعار الغذاء، تراجعا في أسعار السكرعالميا، بنسبة 9.1 % خلال شهر إبريل مقارنة بمستواه في مارس، وهو أدنى مستو له في 12 شهرًا بسبب استمرار ضعف الطلب العالمي على الورادات، ووجود إمدادات أكبر من الصادرات من البرازيل.
وقال كامل إن تحرير واردات السكر من رسوم الاستيراد، يجب أن يتضمن مرونة من جانب الحكومة، والتدخل حال تراجع الأسعار العالمية لمستويات يضر الشركات المحلية وربحيتها ومبيعاتها، ورهن كامل اتجاه "النوبارية" لتنفيذ خطط توسعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بضمان استقرار إمدادات محصول البنجر، في ضوء التحديات التي تواجهها الزراعة المصرية.
وتمتلك النوبارية حاليا خط إنتاج واحد، بطاقة إنتاجية قصوى 150 ألف طن سنويا، لتغطية 30 % من الفجوة الاستهلاكية التي تعاني منها مصر، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، ويبلغ رأس المال المرخص به للنوبارية مليار جنيه، مدفوع منه 500 مليون جنيه، موزعة على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات مصرية وبنوك محلية، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وعاد الخربوطلى ليشير إلى أن الشركات تواجه تحديا يتمثل في سيطرة الحكومة التامة على السياسات التسعيرية للسكر، عبر إمكانية خفض سعره في أي وقت دون إبداء أي مبررات، وتعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر، تقدر بنحو 1.2 مليون طن، تستورد من الخارج في صورة سكر خام، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.6 مليون طن، يقابله إنتاج 2.4 مليون طن فقط.
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