الدوحة تتجه لإيران وتركيا لتأمين إمدادات الأغذية والماء

الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر

خالد بدر الدين:



أجرت حكومة الدوحة اليوم الأربعاء، محادثات مع إيران وتركيا لتأمين إمدادات الأغذية والماء وسط مخاوف من احتمالات نقص بعد يومين من قرار أكبر موردين لقطر وهما الإمارات والسعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.



وذكرت وكالة رويترز إن مسؤولا رفض نشر اسمه؛ بسبب حساسية الموضوع أكد إجراء محادثات بين قطر وتركيا وإيران ودول أخرى وأن طائرات شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية ستنقل هذه الإمدادات.



وأضاف المسئول أن هناك إمدادات كافية من الحبوب في السوق في قطر تكفي لأربعة أسابيع، وأن الحكومة لديها أيضا احتياطي استراتيجي كبير من الأغذية في الدوحة.



يأتى ذلك بعد أن أعلن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية لا يزال خيارا مطروحا في النزاع مع جيرانها العرب.



ومع ذلك أعرب قرقاش في مقابلة مع رويترز عن أمله في أن تهدأ الأوضاع، وأن تسود الحكمة وألا تسير الأمور باتجاه فرض قيود جديدة.



ومن ناحية أخرى، أكد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة ومسؤولي الإدارة الأمريكية شعروا بالصدمة لقرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في خطوة منسقة مع مصر والبحرين والإمارات، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم يجر إبلاغها بالقرار إلا قبل إعلانه مباشرة.



ورغم من إشادة ترامب بالخطوة التي أقدمت عليها الدول العربية فإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أثنت مرة أخرى على حكومة قطر لاستضافتها القوات الأمريكية والتزامها الدائم بالأمن الإقليمي.

