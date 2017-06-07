البورصة تواصل الصعود والأجانب الأكثر شراء

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود المتباينة بين مؤشراتها منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12% إلى 13643 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.33% ليصل إلى 607 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 720 جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء يصافى قيم تداولات قدرها 23 مليون جنيه و19 مليون جنيه و20.5 مليون جنيه و10 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 39 مليون جنيه و33.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 77 سهم من إجمالى 168سهما متداولا،بينما هبط 47 وبقى 44 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية