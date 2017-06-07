نمو كابيتال تستثمر بمنصة Mintrics

المال - خاص:

أعلن صندوق نمو كابيتال، لرأسمال المال المخاطر فى دبى، عن استثماره فى منصة Mintrics لتحليلات فيديوهات شبكات التواصل الإجتماعي .

وتوفر Mintrics للوكالات ومصممي المحتوى، فهمًا دقيقًا لأداء فيديوهاتهم على فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستجرام، من خلال منصة واحدة، تقيس أفضل أداء للمحتوى مقابل متوسط أداء القطاع، كما أنها تحدد أثر العناصر الابتكارية والإنفاق على الإعلانات لكل فيديو.

يقول المدير العام لـ NUMU Capital جمال المترب: كان قرار الاستثمار في Mintrics سهلًا، فهي شركة ناشئة ولديها فرصة عظيمة للنمو، وتعمل بتكنولوجيا مميزة وفريق قوي، وليس من الغريب أن تضع العلامات التجارية العالمية أموالًا أكثر في فيديوهات شبكات التواصل الإجتماعي أكثر من أي وقت سبق، ففي الولايات المتحدة فقط، من المتوقع أن يصل الإنفاق على إعلانات الفيديوهات الاجتماعية إلى أربعة ملايين دولار أمريكي مع نهاية هذا العام، ونظرًا لهذا المبلغ، يصبح أساسيًا للعلامات التجارية القياس بالتفصيل.

ويوجد اليوم ما يزيد على ٥٠٠ ألف فيديو يشكل ١٠٠ مليار مشاهدة تم تحليله على Mintrics ، بما في ذلك BuzzFeed و Disney والجزيرة+ و American Idol ، و Facebook ، وآخرين.

ضمن المميزات الأساسية التي توفرها Mintrics امكانية المقارنة بين الفيديوهات، وجمع المواسم في قوائم ثم مقارنتها بعضها ببعض، بالإضافة إلى استخدام خوارزمية مميزة تتيح للعملاء فهم أداء فيديوهاتهم في رقم واحد.

يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Mintrics طارق نصر: يشير الإقبال الذي نراه من ناشري المحتوى العالمي إلى انعكاس واضح لزيادة المحتوى الرقمي، وهو يحل محل شبكات التلفزيون، واستمرار ظاهرة الإنترنت.

وما يجعل Mintrics جوهرية لمصممي المحتوى والناشرين حول العالم، هي أنها ستساعدهم في فهم أداء محتواهم وتعزيز إنتاجهم المستقبلي والحصول على ميزة تنافسية حقيقية”.

أطلق Mintrics طارق نصر وطارق شلبي، وهما محترفان في مجالات التسويق الإلكتروني وتطوير تطبيقات الإنترنت.