مستثمرون: ضم الاقتصاد غير الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية

وزارة المالية المصرية وزارة المالية المصرية

عمر سالم:



أكد مستثمرون أن ضم الاقتصاد غير الرسمى هو السبيل الوحيد لزيادة الحصيلة الضريبية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية أنها تستهدف تحصيل نحو 604 مليارات جنيه ضرائب خلال العام المالى المقبل ( 2018/2017) مقارنة بنحو 430 مليارا خلال العام المالى الجارى.



وقال المهندس محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، إن «المالية» من حيث المبدأ تستطيع تحصيل هذا الرقم عن طريق الأرقام الجزافية التى يتم فرضها كضرائب على الشركات والمستثمرين.



وأضاف لـ « المال» أن «المالية» تستطيع تحصيل ضعف الرقم، ولكن بشرط أن يتم إدخال وإخضاع جميع المواطنين للضرائب، من خلال تطبيق نظام الفواتير على جميع التعاملات، موضحا أن أغلب السلع الزراعية، وغيرها لا تتعامل بالفواتير، مما يضيع حق الدولة فى الحصول على الضرائب.وأشار إلى أن التقديرات الجزافية للضرائب عادت مرة أخرى، وأشرس من ذى قبل على الشركات والمصانع، مما يشجع البعض على محاولة التهرب من الضرائب لتجنب المزيد من الأعباء.وأكد أن «المالية» غير مبتكرة وهناك تخوف من تقديرات جزافية لتحصيل الرقم من الممولين الحاليين، لكنه ضرورة أن يتم مراجعة الضرائب بشكل مستمر، ووضع إجراءات حقيقية وفعالة لزيادة الحصيلة الضريبية، بدلا من التقديرات الجزافية.



وقال المهندس ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻬﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، إن «المالية» تستطيع تحصيل أكثر من الرقم المعلن شريطة إخضاع الاقتصاد الرسمى للنظام الضريبى، وتشجيعه عبر عدد من الآليات، أبرزها تخفيف الضرائب ومنع التقديرات الجزافية.وأضاف أنه يجب أيضا تفعيل نظام الفاتورة والتعريف به، ووضع إجراءات مشددة لمنع التعامل بدون الفاتورة، بالإضافة إلى أهمية إدراك الجميع للضرائب، وعدم وجود إعفاءات إلا لمن يستحق.وأكد أنه كان من المهم إلغاء الإعفاء الخاص بقانون الضريبة المضافة، مؤكدا ضرورة تيسير تسجيل العقارات، لاسيما أن الثروة العقارية فى مصر غير مسجلة، وضرورة أن يتم إخضاعها للضرائب، بالإضافة إلى أن يتم تنشيط الاستثمار، لأنه سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.



وقال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن «المالية» تستطيع تحصيل هذه الأرقام عبر إخضاع الاقتصاد غير الرسمى للضرائب.وأوضح أن ذلك يكون عبر منع التعامل مع هذا الاقتصاد إلا عبر المستندات، أو الفاتورة، مما سيسهم فى تنشيط الاقتصاد، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة، والدمغة على البورصة ستساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.