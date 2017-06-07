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بنـــوك
دويتشه بنك يتوقع تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام
الأربعاء 07 يونيو 2017 11:56 ص
دويتشه بنك
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دويتشه بنك
محمد سالم:
توقع دويتشه بنك، فى تقرير صدر أمس، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة %3.9 فى الربع الأول من عام 2017، وتراجع مستوى التضخم إلى حوالى %20 بنهاية 2017 مقابل متوسط يتجاوز %31 فى الوقت الحالى ، وذلك بدعم من رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مؤخرا، والذى يهدف فى الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون إنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع. وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند %4 فى حال تراجع معدلات التضخم.
ويتبنى البنك نظرة إيجابية للاقتصاد المصرى على المدى القصير بدعم من نمو احتياطى النقد الأجنبى ونمو تدفقات رؤوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجارى للدولة. وأضاف دويتشه أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى وصل إلى 28.6 مليار دولار فى أبريل الماضى (وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار فى مايو)، لكنه لفت إلى احتياج مصر إلى صافى تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2017 والعام المالى 2019/2018.
وقال دويتشه بنك إن القطاع الخاص المصرى جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات مشيرا إلى نجاح مصر فى جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية فى يناير ومايو الماضيين، لافتا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار فى مصر. ويرى محللون اقتصاديون بالبنك إن من الأمور التى تسترعى الانتباه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين التى تطرحها الحكومة المصرية عقب القرار الأخير للبنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس. وأضافوا أنه من الواضح تعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011. ويعتقد دويتشه أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط فى عام 2018 سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.
وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، يتوقع التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالى 2018/2017 لتمثل %36 من إيرادات الموازنة، بدعم من زيادة ضريبة القيمة المضافة فى العام المالى المقبل، لكنه أشار إلى أن الحصيلة الضريبية ستأتى دون مستوى توقعات الحكومة. ويتوقع التقرير تراجع مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالى 2018/2017، لكنه أشار إلى أن الدعم المخصص للمواد البترولية سيظل عند مستوياته السابقة.
التضخم
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