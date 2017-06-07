بالم هيلز تجني 470 مليون جنيه من مبيعات مشروعين غرب القاهرة

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رجب عزالدين:



قالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها حققت مبيعات جديدة تجاوزت 470 مليون جنيه بمشروعى بالم فالى مول ومبنى بالم سنترل غرب القاهرة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "حققنا ذلك المبلغ منذ فتح باب الحجز والبيع بالمشروعين فى أبريل الماضى"، ويعد بالم فالى مول الكائن غرب القاهرة مشروع تجارى متعدد الأغراض، ويقع بجوار المشروع السكنى بالم فالى، وحققت الشركات مبيعات جديدة بذلك المشروع بقيمة 360 مليون جنيه بأسعار بيع تتراوح بين 55-120 ألف جنيه للمتر المربع، وتتوقع الشركة الانتهاء من تطويره خلال 2019.



أما بالنسبة لمبنى بالم سنتر، فيعد مبنى تجارى متعدد الأغراض، ويقع بجوار المرحلة الثامنة من بالم هيلز أكتوبر، وقد نجحت الشركة فى بيع 66% من إجمالى المساحة المتاحة للبيع محققة مبيعات جديدة بمبلغ 110 ملايين جنيه بمتوسك سعر بيع يعادل 38 ألف جنيه للمتر المربع وتتقوع الشركة إتمام المشروع خلال 2018.



وتأتى تلك الطروحات على غرار مشروع فى جى كى مول الذى تم تدشينه خلال 2016 وحقق مبيعات مبلغ 266 مليون جنيه، وتعتزم الشركة بدأ تسليم الوحدات التجارية بالمشروع خلال الشهر الحالى بأرباح متوقعة تزيد عن 120 مليون جنيه.