أوراسكوم للاتصالات تعلن توزيع نقدي بـ10 قروش للسهم

صعود البورصة 22555

رجب عزالدين:



أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة عن توزيع نقدى بقيمة 10 قرش للسهم الواحد ينتهى الحق فيه بنهاية 19 يونيو الجارى، ومن المقرر صرف التوزيع ابتداء من يوم 22 يونيو وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية.



ووافقت عمومية الشركة في مايو الماضي، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10 قروش على المساهمين بقيمة إجمالية 524.5 مليون جنيه.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 897.5 مليون جنيه خلال 2016، مقابل صافى خسائر بلغت 3.6 مليار جنيه في 2015، ويبلغ رأسمال الشركة 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 5.3 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه للسهم.