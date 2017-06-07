البنوك الحكومية توسع هامش تداول الريال القطري

البنوك المصرية

محمد سالم:



أقرت بنوك الحكومية «الأهلى ومصر والقاهرة»، زيادة كبيرة فى هامش تداول الريال القطرى (الفرق بين سعر الشراء والبيع)، تحسبًا للمخاطر التى تواجهها عملة الدولة الخليجية فى ضوء قرار المقاطعة الذى اتخذته عدة دول عربية من بينها مصر، ضد قطر صباح أمس.



وعرض بنكا الأهلى ومصر شراء الريال القطرى عند مستوى 4.73 جنيه والبيع عند 4.96 جنيه بهامش تداول بلغ 23 قرشًا دفعة واحدة، مقارنة بنحو 6 قروش فقط أمس.



وسجل هامش التداول على العملة الخليجية ببنك القاهرة، عقب إعادة التداول عليها أمس، 54 قرشا لتحقق 4.54 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع.



وبلغ فرق شراء وبيع الريال القطرى 4 قروش فقط بالبنك المصرى الخليجى «ايجى بنك» لتسجل 4.94 جنيه للشراء و4.98 للبيع بنهاية تعاملات أمس.



وهبط الريال القطرى مقابل الدولار الأمريكى فى السوقين الفورية والآجلة، وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال فى السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 وفقا لبيانات تومسون رويترز.



ويربط البنك المركزى الريال القطرى عند 3.64 ريال للدولار ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.



وأرجع مسئول بمصرف قطر المركزى انخفاض الريال القطرى مقابل الدولار إلى المضاربة، وقال لوكالة رويترز إن قطر لديها احتياطيات نقد أجنبى ضخمة يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها.



كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى نفى فى تصريحات لـ«المال»، أمس الأول، صدور أى قرارات بشأن حظر تداول الريال القطرى داخل البنوك المصرية أو وقف التعامل مع نظيرتها القطرية أو تجميد حركة تحويلات المصريين والشركات المصرية العاملة هناك.



وشهدت البنوك المصرية، عقب صدور قرارات المقاطعة حالة من الارتباك بشأن تداول العملة القطرية، إذ قامت مجموعة من البنوك المحلية تصدرها، الأهلى والقاهرة والمصرى الخليجى والإسكندرية، بتصفير أسعار بيع وشراء الريال القطرى على شاشات تداول العملات الأجنبية، فى التعاملات الصباحية، قبل أن تعيد التعامل عليها مرة أخرى عقب نفى البنك المركزى وقف التعامل أو تجميد العلاقات مع المصارف القطرية.



وأوقفت بعض البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية التعاملات الخاصة بفتح اعتمادات مستندية مع البنوك القطرية أمس.