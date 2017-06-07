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نقل وملاحة
مصر للطيران: رحلات الكويت وعمان تعوضان خسائر الدوحة
الأربعاء 07 يونيو 2017 10:13 ص
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
أخر الأخبار
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
هاجر عمران:
توقع مصدر بـ«مصر للطيران» تعويض خسائر الشركة جراء وقف الرحلات إلى الدوحة عبر زيادة نسب الامتلاء على طائرات الشركة المتجهة إلى الكويت وعمان والتى سيستقلها الركاب كبديل «ترانزيت» عن توقف الخط المباشر.
كان محمد العراقى، رئيس رابطة اتحاد المصريين بقطر، قال لـ«المال» إن الجالية ستلجأ إلى الطيران الترانزيت فى الكويت وعمان كبديل عن توقف الطيران المباشر بين البلدين، خاصة أن شهر رمضان وموسم العيد يشهدان بشكل تلقائى تدفق عدد كبير من المواطنين لتفضيل قضاء العطلات فى الوطن.
وأشار المصدر إلى أن شركة الخطوط الجوية القطرية هى الخاسر الأكبر من توقف رحلات الطيران الدول التى أعلنت مقاطعتها للدوحة، رافضًا تقدير حجم تلك الخسائر.
واعتادت «مصر للطيران» على تشغيل رحلتين يوميا إلى الدوحة، إحداهما من طراز إمبراير و الأخرى ايرباص 321.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن الشركة لم تفكر بعد فى زيادة الرحلات إلى المناطق المتوقع مغادرة المصريين المقيمين فى قطر منها إلى الوطن الأم سواء فى الكويت أو عمان بعد وقف الطيران مع مصر والإمارات والسعودية والبحرين، مشيرا إلى ان هذا الإجراء مرهون بزيادة الطلب.
وأكد أن الشركة تسيّر 3 رحلات يوميًّا إلى الكويت منها رحلتين تغادران البلاد من مطار القاهرة والثالثة من مطار برج العرب بالإسكندرية فى حين يتم تسيير 4 رحلات أسبوعيًّا إلى عمان.
وقررت مصر للطيران أمس الأول تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى الدوحة والعكس اعتبارًا من أمس الثلاثاء لحين إشعار آخر، وأوقفت وزارة الطيران المدنى جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وتم إغلاق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدنى القطرى سواء بالعبور أو الهبوط.
كانت مصر وعدد من الدول منها السعودية والإمارات والبحرين قررت، صباح الإثنين الماضى، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها فى الشئون الداخلية ودعمهما الإرهاب.
مصر للطيران
قطع العلاقات مع قطر
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