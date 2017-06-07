3 سيناريوهات للتعامل مع مشروع بروة القطرية

التجمع الخامس

بدور إبراهيم:



كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان ان نسبة الأعمال الإنشائية التى نفذتها شركة بروة القطرية «بوابة الشرق» بمشروعها «سيتى جيت» بالتجمع الخامس لاتتعدى الـ%2 من إجماليه، والذى يقع على مساحة 2020 فداناً ويستهدف إنشاء وحدات سكنية فاخرة وفيلات.



أكد أن هناك 3 سيناريوهات عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية على الشركة للتعامل مع المشروع، الاول تخفيض مساحة الارض إلى ما بين 500 – 1000 فدان كى تتمكن من تنميتها فى وقت اسرع، والسيناريو الثانى، إلزام الشركة بدفع فرق سعرى فى حال رغبتها الاحتفاظ بالمساحة كاملة وعدم الاستقطاع، وهناك سيناريو اخير هو سحب الارض بالكامل وفسخ التعاقد مع الشركة واعادة بيعها مع رد المبلغ المدفوع،وذلك فى حال فشل الحلول السابقة.

ذكر المصدر انه فى حال اعادة بيع الارض مجدداً لن يقل سعر المتر عن 5000 جنيه وقد تصل اجمالى قيمة الارض الى 50 مليار جنيه فى ظل تميز موقع المشروع.



واشار الى ان الشركة كانت قد حصلت على مهلة اضافية لتنفيذ المشروع فى 2012 لتمتد فترة التنفيذ حتى عام 2022 بدلا من 2015، لافتا إلأى أنها سددت كامل قيمة الأرض البالغة 6 مليارات جنيه، بعد أن حصلت عليها فى مزاد عقد عام 2007.



وتعمل الشركة القطرية فى السوق المصرى منذ سنوات، ومر مشروع سيتى جيت منذ حصول الشركة على الارض بالعديد من التحديات، تم طرح وحداته خلال معرض سيتى سكيب العام الماضى ومازالت معدلات التنفيذ بالمشروع بطيئة.



والزمت هيئة المجتمعات العمرانية «بروة» القطرية العام الماضى برسوم ادارية تقدر بمليار و100 مليون جنيه نظير قيامها بعدة اجراءات هيكلية نتج عنها تغيير المساهمين الامر الذى يستوجب سداد رسوم تعادل %50 من فرق سعر الارض وقت الشراء وسعرها وقت اجراء تغيير المساهمين وذلك وفقا للقرارالوزارى رقم 414 لسنة 2010.



وأكدت مصادر فى وقت سابق لـ«المال» ان جميع المساهمين الجدد قطريين كما ان الشركة ملزمة بسداد رسوم اضافية اخرى تعادل 2000 جنيه نظير تغيير اسم الشركة من بروة الى بوابة الشرق.