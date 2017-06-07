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سيــارات
الاعتمادات المستندية تهوي بالملاكي المستورد 45,5%
الأربعاء 07 يونيو 2017 09:10 ص
مبيعات السيارات الملاكي
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مبيعات السيارات الملاكي
أحمد شوقي:
هوت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة 45,5% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 14,6 ألف وحدة مقابل 26,9 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكذلك؛ تراجعت مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليًا بنسبة 36,9% لتبلغ 11,4 ألف وحدة مقابل 18 ألف وحدة.
"نيسان" تطيح بـ"كيا" من صدارة الملاكي المستورد
أطاحت العلامة التجارية نيسان بالكورية كيا من صدارة قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي. وكانت العلامة الكورية تتصدر القطاع حتى نهاية مارس الماضي؛ فيما كانت "نيسان" بالمركز الثاني.
وبلغت الحصة السوقية لـ"نيسان" 13,7% من مبيعات السيارات المستوردة والبالغة 14,6 ألف وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل من مبيعات الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 26,9 ألف وحدة.
وحلت رينو بالمركز الثاني بنسبة 12,7% مقابل 3,4% وتبعتها في المركز الثالث تويوتا بنسبة 12,5% مقابل 6,2% ثم ميتسوبيشي بنسبة 12,4% مقابل 9,4% وكيا بحصة سوقية 11,4% مقابل 10,2% وهيونداي بواقع 10,8% مقابل 26,4%.
أما أوبل فاحتلت المركز السابع بنسبة 10% مقابل 10,3%؛ وتلتها فورد بنسبة 6,3% مقابل 1,6% ثم مازدا بحصة 1,8% مقابل 1,1% وفيات بنسبة 1,7% مقابل 0,9% وشيفروليه بنسبة 1,3% مقابل 9,1%؛ فيما حلت سوبارو بالمركز الأخير بواقع 1,2% مقابل 3,8% خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016.
وبلغت الحصص السوقية للشركات الأخرى مجتمعة 4,1% مقابل 15,7%.
ويوضح الرسم التالي التطور في مبيعات الشركات المختلفة من الملاكي المستورد خلال الشهور الأربعة الأول من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.
"نيسان" تستحوذ على 47,1% من مبيعات المحلي
استحوذت العلامة التجارية اليابانية "نيسان" على 47,1% من مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليًا خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017؛ والبالغة 11,4 ألف وحدة مقابل 33,9 من مبيعات الفترة المناظرة من 2016 والبالغة 18 ألف وحدة.
وحلت هيونداي بالمركز الثاني بحصة سوقية 21,9% مقابل 32,1%، وتبعتها العلامة التجارية شيفروليه بحصة سوقية 15,2% مقابل 8,3% ثم شيري بنسبة 9,8% مقابل 10,2% ثم جيلي بواقع 2,8% مقابل 7,6%.
وفي المركز السادس حلت تويوتا بنسبة 2% مقابل 3,2% ثم جيب بنسبة 1,2% مقابل 3,1%.
ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليا موزعة بين العلامات التجارية المختلفة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقابل الفترة ذاتها من 2016.
وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بواقع 42% لتصل 26 ألف وحدة مقابل 44,9 ألف.
وتوضح بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن مبيعات السيارات الملاكي؛ سواء المستوردة أو المحلية؛ بلغت 6,3 ألف وحدة خلال شهر أبريل الماضي؛ مقابل 8 آلاف وحدة في مارس السابق له؛ و4,8 ألف خلال فبراير و6,9 ألف وحدة بيناير.
ووفق هذه البيانات؛ فقد انخفضت مبيعات أبريل بواقع 1672 وحدة مقارنة بمبيعات مارس؛ بنسبة انخفاض 21%. وتشير بيانات "أميك" إلى أنه من الطبيعي أن تتراجع مبيعات أبريل إذا ما قورنت بمبيعات مارس؛ فقد حدث ذلك أيضًا خلال 2016 و2015.
ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات الملاكي في السوق المحلية منذ يناير 2015 وحتى الآن.
ويتضح من الرسم السابق؛ أن مبيعات 2017 بشكل عام أقل من الأرقام المسجلة خلال 2016؛ الذي تنخفض مبيعاته أيضًا عن 2015.
وأرجع مصدر بشعبة صناعة وسائل النقل تراجع مبيعات الملاكي إلى ارتفاع الأسعار على خلفية تقلبات أسعار الصرف وعدم قدرة بعض الشركات على فتح الاعتمادات المستندية بشكل كامل لاستيراد المكونات اللازمة لتشغيل خطوط التجميع للطرازات المحلية أو استيراد السيارات الكاملة.
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