ذروة الموجة الحارة تسيطر على طقس اليوم الأربعاء

الموجة الحارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب.



وأشارت الهيئة، إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 41 درجة، والصغرى 28 والإسكندرية 36 والصغرى 23 ومطروح 33 والصغرى 21 درجة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى والعظمى



القاهرة 28 41

الإسكندرية 23 36

مطروح 21 33

بورسعيد 23 31

دمياط 23 31

بلطيم 21 34

الإسماعيلية 23 40

السويس 24 39

العريش 16 34

نخل 16 38

طابا 19 38

الطور 27 37

مرسى علم 29 36

الغردقة 30 41

شرم الشيخ 30 39

رفح 15 33

كاترين 17 32

سيوة 28 44

المنيا 25 41

الفيوم 26 42

رأس سدر 24 40

أبوسمبل 27 42

وسط الدلتا 27 40

أسيوط 28 43

سوهاج 25 44

الأقصر 26 45

أسوان 27 44

شلاتين 25 38

حلايب 28 36

الوادى الجديد 26 44

قنا 26 45

نويبع 26 39

السلوم 22 34