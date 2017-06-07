رمضان كريم وعرايس جاردن سيتي تشعل المسرح الروماني

المسرح القومى

علي راشد:



شاركت مدارس مصر للغات بعرض فني غنائي بعنوان "رمضان كريم" يمثل صورة غنائية للشارع المصري في شهر رمضان المعظم في سابع الليالي الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 5 إلى 15 رمضان بمسرح سور القاهرة الشمالي ووكالة بازرعة ومسرح الشاعر بحضور الإعلامي الرياضي محمود معروف الذي طالب بإعادة العرض لعزوبته خلال ليالي رمضان.



وفي ثاني فقرات المسرح الرئيسي قدمت فرقة التنورة التراثية عروضها الفنية للتنورة الجماعية والفردية والذكر، واختتمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروض الليلة بعرض فني قدمت خلاله باقة من تابلوهاتها الراقصة تضمنت رقصات "الفرح الشرقاوي، رقصة البلاص".



وعلى مسرح الطفل بدأت العروض بفيلمين "من قصص الحيوان في القرأن، حمار العزيز، بالإضافة للفيلم التسجيلي من أجل عينيكي" ثم تم تقديم فرقة أجيال بقيادة عمر حمزة لعدة عروض الأول عرض ماسكات علي أغنية أنا باربي مع لعب الأطفال مع الماسكات ورقصهم معهم على أغنية أنا سبونش بوب لحمادة هلال أعقبه عرض عرايس ماريونت راقصة على أغنيات ياحلوه يا شايله البلاص وتيجي نقسم القمر، تلاه عرض مسرح عرايس لفرقة قصر ثقافة جاردن سيتي لفنون العرائس بعنوان "الزهرة الزرقاء" من تأليف فاطمة المعدول والعرض يعطي الأطفال معلومات عن الزهور ومعاني ألوانها وقبول اختلاف الآخر، واختتمت الليلة بعرض راقص لفرقة أطفال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي على أغنيات "مولاي صلي وسلم على حبيبك، وألف ليلة وليلة، إصحى يا نايم".



كما استمرت الورشة الفنية للأطفال وورش الحرف اليدوية وإعادة التدوير بجانب ورش للحرف اليدوية والبيئية كصناعة السجاد والكليم والحصير والخوص والزجاج المعشق والتصديف وتشكيل المعادن بالإضافة لورشة حفر على النحاس للمكفوفين وورشة تصنيع حلي للصم بالإضافة لورش تصنيع فانوس رمضان من بقايا الزجاج أو الخرز.