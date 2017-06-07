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سيـــاســة
أديب : مصر ستتعرض لعمل إرهابي بعد قطع علاقتها بقطر
الأربعاء 07 يونيو 2017 12:32 ص
عمرو أديب 22
أخر الأخبار
أديب 22
أحمد الدسوقى
قال الإعلامى عمرو أديب إن مصر ستتعرض لعمل إرهابى كبير خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد قطع علاقتها بدولة قطر.
وأكد أديب، خلال برنامجه كل يوم، أن الأجهزة الأمنية على أتمّ الاستعداد للتعامل مع أى عمل إرهابى، مشيرًا إلى أن مصر هذه الأيام تحاول الحصول على حقّها من قطر بعد تدخلها فى شئونها الداخلية حتى من قبل 25 يناير، مطالبًا الشعب المصرى بالحذر هذه الأيام.
كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين واليمن قد قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر؛ بسبب سياستها في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة وإيران.
قطع العلاقات مع قطر
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