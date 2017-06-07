أديب : مصر ستتعرض لعمل إرهابي بعد قطع علاقتها بقطر

قال الإعلامى عمرو أديب إن مصر ستتعرض لعمل إرهابى كبير خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد قطع علاقتها بدولة قطر.

وأكد أديب، خلال برنامجه كل يوم، أن الأجهزة الأمنية على أتمّ الاستعداد للتعامل مع أى عمل إرهابى، مشيرًا إلى أن مصر هذه الأيام تحاول الحصول على حقّها من قطر بعد تدخلها فى شئونها الداخلية حتى من قبل 25 يناير، مطالبًا الشعب المصرى بالحذر هذه الأيام.