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سيـــاســة
لجنة السياحة تطالب السيسى بالتدخل لإنقاذ القطاع
الأربعاء 07 يونيو 2017 12:18 ص
مجلس النواب 2
أخر الأخبار
مجلس النواب 2
صدقي : تراجع الوزير عن قراراته أكثر من مرة لم يحدث في أي دولة
الحسيني : الوزير فاشل في إدارة القطاع
ياسمين فواز
طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذ القطاع السياحى مما أصابه من تدهور؛ بسبب ممارسات وزير السياحة يحيى راشد وتراجعه عن قراراته أكثر من مرة، مما دفع أعضاء باللجنة للمطالبة بوضع حد فاصل لاستمراره في تلك السياسة التي أدت إلى تراجع القطاع بشكل واضح.
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد ممثلين عن القطاع السياحي بمختلف قطاعاته اجتماعًا، مساء الأحد الماضي، بأحد فنادق القاهرة؛ لبحث ما وصفوه بـ«حالة التردي التي أصابت القطاع خلال الفترة الماضية، والآثار السلبية التي كانت نتيجة سياسة وزارة السياحة».
من جانبه طالب النائب عمرو صدقي، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، باستدعاء يحيى راشد وزير السياحة، وسؤاله حول استراتيجيته تجاه القطاع السياحي هل تهدف إلى تنشيطه أم هدمه، مؤكدًا أنه لم يحدث في أي دولة من قبل أن يتراجع وزير عن قراراته بهذا الشكل بما أضرّ القطاع بشكل واضح.
وقال عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ"المال"، إن ممارسات وقرارات الوزير غير مدروسة وغير منطقية، وخاصة التي تضمنت تعديل اللائحة والرجوع فيها أكثر من مرة، موضحًا أنها أدت إلى عزوف وتدهور القطاع الذي يحوي عددًا كبيرًا من المستثمرين والعمالة.
فيما تقدَّم النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان؛ لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير السياحة بخصوص محاربته حملة ترويجية تستهدف وصول مليون سائح إلى مصر خلال الفترة المقبلة يقوم بها رجال أعمال مصريون متواجدون فى الصين، مؤكدًا أن وزير السياحة فاشل في إدارة القطاع.
وشهد اجتماع المستثمرين، والذي حضره حسام الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وناصر تركي، مستشار وزير السياحة، والدكتور خالد المناوي، مستشار وزير السياحة، وعدد من العاملين في القطاع، خلافًا حول صيغة التدخل، التي يطالب بها ممثلو القطاع، ومنها «تعديل السياسات التي ينتهجها وزير السياحة، أم طلب تدخُّل القيادة السياسية بشكل تقييم أداء، واتخاذ قرار يتعلق بإقالة وزير السياحة».
وقال بيان صادر عن الاجتماع: نداء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من جموع رجال السياحة في مصر، عقد، اليوم، مجموعة كبيرة من رجال السياحة المصرية اجتماعًا مهمًّا لمناقشة أحوال وأوضاع السياحة المصرية في الشهور الأخيرة، وحضر الاجتماع كل ممثلي قطاع السياحة في مصر من السياحة الخارجية والفنادق والسياحة الدينية والمنشآت السياحية والغوص والعاديات والسلع، وهم يمثلون كافة أطياف هذه الصناعة الكبيرة».
وأضاف البيان: بداية نوضح أن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة فرضت على أهل القطاع ألا يقفوا مكتوفى الأيدى؛ لإيمانهم بأن ما يحدث في القطاع جاء نتيجة لإصرار السيد وزير السياحة يحيى راشد، على هدم مكتسبات السياحة المصرية، التي تحققت على مدى خمسين عامًا، وكانت السياحة المصرية فيها خير عون للاقتصاد المصري، ونحن في هذا القطاع كنا نتمنى أن تستمر السياحة المصرية في دعمها لخطة الدولة في التنمية وتوفير فرص عمل لشباب مصر، إلا أن ما يحدث الآن من وزير السياحة قد أصبح يشكل خطرًا كبيرًا ويضع منظومة السياحة المصرية كلها على حافة الانهيار، وبالتالي تخسر مصر والاقتصاد المصرى الكثير.
وتابع البيان: نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل العاجل لإنقاذ قطاع السياحة من كل الممارسات الخاطئة من وزير السياحة، والتى أحدثت فرقة وتشتيتًا وانهيارًا لقطاع السياحة حتى تظل السياحة قوة داعمة للاقتصاد المصرى، ولخطة الرئيس السيسى في تحقيق التنمية على كل أرض مصر، كما نناشد السيد رئيس الوزراء، والسادة أعضاء مجلس النواب لمتابعة ما صدر عن هذا الاجتماع بما يحقق الخير لمصر، وندعو الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجلس النواب
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