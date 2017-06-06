نتائج حملة إزالة التعديات ببورسعيد

10 مليارات جنيه القيمة السعرية لأراضى التعديات.. ,مليون و749 ألف متر مربع مساحة الإزالات

قدَّر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيمة أراضى الدولة المسترَدّة ببورسعيد ضمن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، بـ10 مليارات جنيه.





وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن حجم التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد بلغت 2316 حالة على مساحة 13029 فدانًا.





فيما بلغ إجمالى التعديات التى تمت إزالتها 1074968 م2 بواقع 1691 حالة على مساحة 13029 فدانًا، لافتًا إلى أن الأجهزة قامت بالتنفيذ على الأراضي الزراعية بنسبة 100%.





وأشار المحافظ إلى نجاح الأجهزة التنفيذية والأمنية في استرداد أرض عزبة أبو عوف بمساحة 32 فدانًا، ومناطق الأمين وناصر على مساحة 64 فدانًا.





فيما تم استرداد 9000 فدان بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى 5000 فدان تابعة للهيئة الاقتصادية، وكذلك 825 فدان وضع اليد بسهل الطينة، وفي جنوب بورسعيد تم إزالة 503 تعديات بمساحة 204 فدادين، بالإضافة إلى 617220 م2، كما تم تنفيذ 105 تعديات بمساحة 49008م2 بحى غرب بورسعيد.





وقال الغضبان إن الأجهزة التنفيذية والأمنية منحت المتعدِّين على بعض الأراضى الزراعية مهلة لحصد المحاصيل الزراعية على الأراضي المتعدَّى عليها، وتشكيل لجان لتقنين الأوضاع، وأخرى لتسعير وتقدير القيمة السعرية لأراضى التعديات.



