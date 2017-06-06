EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
نتائج حملة إزالة التعديات ببورسعيد
الثلاثاء 06 يونيو 2017 11:31 م
حملة مكبرة لإزالة المخالفات
أخر الأخبار
حملة مكبرة لإزالة المخالفات
10 مليارات جنيه القيمة السعرية لأراضى التعديات.. ,مليون و749 ألف متر مربع مساحة الإزالات
بورسعيد- أمانى العزازي
قدَّر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيمة أراضى الدولة المسترَدّة ببورسعيد ضمن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، بـ10 مليارات جنيه.
وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن حجم التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد بلغت 2316 حالة على مساحة 13029 فدانًا.
فيما بلغ إجمالى التعديات التى تمت إزالتها 1074968 م2 بواقع 1691 حالة على مساحة 13029 فدانًا، لافتًا إلى أن الأجهزة قامت بالتنفيذ على الأراضي الزراعية بنسبة 100%.
وأشار المحافظ إلى نجاح الأجهزة التنفيذية والأمنية في استرداد أرض عزبة أبو عوف بمساحة 32 فدانًا، ومناطق الأمين وناصر على مساحة 64 فدانًا.
فيما تم استرداد 9000 فدان بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى 5000 فدان تابعة للهيئة الاقتصادية، وكذلك 825 فدان وضع اليد بسهل الطينة، وفي جنوب بورسعيد تم إزالة 503 تعديات بمساحة 204 فدادين، بالإضافة إلى 617220 م2، كما تم تنفيذ 105 تعديات بمساحة 49008م2 بحى غرب بورسعيد.
وقال الغضبان إن الأجهزة التنفيذية والأمنية منحت المتعدِّين على بعض الأراضى الزراعية مهلة لحصد المحاصيل الزراعية على الأراضي المتعدَّى عليها، وتشكيل لجان لتقنين الأوضاع، وأخرى لتسعير وتقدير القيمة السعرية لأراضى التعديات.
من ناحية أخرى أكد الغضبان أن بحيرة المنزلة تشهد أعمال تطوير بهدف استغلالها سياحيًّا واقتصاديًّا، وتنقسم خطة تطويرها إلى مرحلتين على مساحة 125 فدانًا، منها 80 فدانًا ببورسعيد، حيث تم إزالة جميع التعديات على منطقة تنيس الأثرية واستمرار أعمال التطهير والتكريك في البواغيز؛ لتحسين نوعية المياه في البحيرة؛ حفاظًا على الثروة السمكية.
أخبار مصر
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا