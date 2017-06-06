تداعيات قطع العلاقات مع الدوحة اقتصاديًّا

قال تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه من المبكر تقييم الأثر الاقتصادي الكامل للقرار الذي اتخذته عدد من الدول العربية، أمس، بقطع علاقاتها مع قطر، خاصة أن مدته غير معروفة، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى تداعيات سلبية محتمَلة على اقتصادات الدول صاحبة القرار والدوحة معًا، في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة.





وأعلنت، أمس، السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك بسبب التوترات السياسية، أو ما سمّته السعودية في بيانها بـ"الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة".





كما قررت هذه الدول إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين القطريين من أراضيها، وقطع حركة المرور برًّا وبحرًا وجوًّا، وهو الخبر الذي انعكس فورًا على المتعاملين في أسواق المال حيث تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 7.3% بنهاية جلسة تداول أمس.





وتضمنت التداعيات التي شملها التقرير الصادر عن مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، انعكاسات محتمَلة على صعيد التجارة الخارجية، وأسعار المواد الغذائية بالسوق القطرية، بجانب تأثر قطاع السياحة والطيران، كما طرح تساؤلًا مهمًّا حول مصير استثمارات قطر بدول مجلس التعاون الخليجي.





ويمثل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في دول مجلس التعاون 24% من إجمالي رصيد استثماراتها المباشرة في الخارج، مما يضع ما يعادل 31.8 مليار دولار أمريكي، من الاستثمارات المباشرة في هذه الدول في خطر إثر التوتر القائم، بحسب التقرير.





وأشار التقرير أيضًا إلى أن الخطوط الجوية القطرية وحركة المطارات والسياحة سوف تتأثر سلبًا بشكل بالغ جراء الأمر، حيث إن 45– 48% من إجمالي السياح الوافدين إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجي.





وعلى الجانب المصري فإن أوجه التأثر المحتمَل تكمن في أن حوالي 4– 5% من تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرها المصريون العاملون في قطر، كما تمثل التدفقات القطَرية حوالي 1.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفقًا لـ"مباشر".





وتلقّت مصر حوالي 997 مليون دولار أمريكي كتحويلات من المصريين العاملين في قطر خلال 2016، وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال العام، مقابل 1.6 مليون دولار أمريكي تلقّتها السعودية، بينما تُعد الإمارات "صافي مُرسِل" لتحويلات العاملين إلى قطر بما بلغ 21 مليون دولار أمريكي خلال 2016.





ووفقًا لخريطة الواردات القطرية توقَّع "مباشر" زيادة في أسعار بعض المواد بالسوق القطرية، وخاصة المواد الغذائية وأهمها السكر الذي تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية، والمواد الخام، والمنتجات الكيماوية، حيث يأتي الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 30 و50%.





وعلى صعيد التجارة الخارجية ستكون دولة الإمارات العربية ذات التأثير الأكبر بين الدول المقاطعة لأنها الدولة العربية الأكثر صلة تجاريًّا بقطر، مع استحواذها على 7.8% بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي الواردات القطرية البالغة 322 مليار دولار أمريكي. كما تعد الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية عربيًّا، حيث تستحوذ على نحو 5.8% من إجمالي صادرات الدوحة.



