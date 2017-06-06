ضياء رشوان رئيسًا لهيئة الاستعلامات

حسن على : قانون هيئة الاستعلامات "عفى عليه الزمن"

عبد العزيز : قرار تعيين رشوان حكيم

تعليقًا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعيين ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، قال الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز إنه قرار حكيم يستهدف تحقيق إصلاح وتعزيز دور الهيئة للقيام بمهامّها الخطيرة، وهي الهيئة التى لم ينجح أحد فى إدارتها بكفاءة على مدى السنوات الماضية، فرشوان يمتلك بالفعل الخلفية العلمية والإدارية للتعامل مع الهيئة ومشكلاتها، وهو مُطالَب الآن بوضع رؤية لكى يعيد للهيئة فاعليتها للقيام بدورها وحلّ مشاكلها وتخليصها من الترهّل الذى أصابها، مثلها في ذلك مثل العديد من مؤسسات الدولة الرسمية.





وأضاف عبد العزيز أن الهيئة تحتاج لإطلاق سياسة جديدة، كما أن الدولة مدعوّة لتخصيص موارد إضافية للهيئة العامة للاستعلامات؛ لدعمها من أجل أداء دورها.





أما الدكتور حسن على، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، فقال إن اختيار رؤساء الهيئة العامة للاستعلامات فى الفترات الماضية كان من بين السفراء جعلها "تروح فى ستين داهية"، فقد كانوا يختارونهم بحجة أن لديهم قدراتٍ لغوية، وهذا غير كافٍ لأنه يجب أن يمتلكوا أيضًا قدرات إعلامية وصحفية وتحريرية، ولديهم قدرة على الإدارة.





وعن المهام التى يجب أن تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات فى الفترة المقبلة قال علي إن الأولوية يجب أن تكون لتغيير قانون الهيئة الذى "عفى عليه الزمن"، فالهيئة تحتاج لإعادة تنظيم من الألف إلى الياء، وإعادة الهيكلة، مع التركيز على قطاع الإعلام الخارجى ووضع خطة استراتيجية لتحسين صورة مصر فى الخارج، وإعادة النظر فى المكاتب الإعلامية الملحقة بسفاراتنا فى الخارج.





وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى توزيع هذه المكاتب في العالم، فيجب التركيز على العواصم التى تتم بها صناعة السياسة الإعلامية وتطبخ من داخلها قرارات الأمم المتحدة، فيجب أن تكون لدينا عشرة مكاتب بدلًا من 120 مكتبًا ليس لها أى فائدة.





كما يجب إعادة النظر فى العاملين بقطاع الإعلام الداخلى لأنه أصبح بمثابة "جراج للموظفين" معدومى الكفاءة، مضيفًا أنه أصبح من الواجب التعامل مع الهيئة العامة للاستعلامات وفقًا للإعلان الشهير "انسف حمامك القديم".





وعن اختيار ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات قال على إنه لا يأمل كثيرون فى نجاح ضياء رشوان، لسببين، الأول أنه لم يحقق نجاحًا فى إدارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو أصغر بكثير جدًّا من الهيئة العامة للاستعلامات، والسبب الثانى أن رشوان باحث ولا أعتبره خبيرًا إعلاميًّا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريًّا، اليوم، بتعيين ضياء رشوان رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.



