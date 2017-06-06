هبوط 5 بورصات بقيادة الدوحة.. ومكاسب للقاهرة

شعار البورصة المصرية معدل

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الثلاثاء- بقيادة الدوحة لليوم الثانى، مع تزايد مخاوف المستثمرين من الأزمة القطرية، بعد أن قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب، بينما ارتفعت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها بورصة القاهرة لتواصل مكاسبها للجلسة الحادية عشرة على التوالي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعًا جديدًا.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز 0.8 % ليتقدم إلى 13627 نقطة، بفضل قوة أداء أسهم شركات التطوير العقاري القيادية، ومنها سهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، التى قفز سعر سهمها بأكثر من 9.9 %.



وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام 0.2 % ليسجل 3322 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات الذى زاد 1.1% ليصل إلى 0.38 درهم في أكثف تداول له منذ حوالي 4 شهور، بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 5407 نقطة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة التى هوى مؤشرها بأكثر من 1.6%، بعد أن خسر أمس 7.3% ليصل إلى 9059 نقطة، ليفقد أكثر من 8 مليارات دولار من قيمته في أقوى تداول منذ 3 شهور، ومسجلا أكبر هبوط منذ أواخر 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية 0.5 % ليصل إلى 6933 نقطة، مع إمكانية رفع تصنيف السعودية إلى وضع سوق ناشئة، وهو ما قد يجذب أموالا جديدة بمليارات الدولارات إلى المملكة، وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي الوطنى بانخفاض بنفس النسبة ليرتد إلى 4460 نقطة.



وهبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند إلى 6801 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين 0.1 % ليتراجع إلى 1325 نقطة.