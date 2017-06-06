EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
نسرين أمين تعتدى بالضرب على رامز جلال
الثلاثاء 06 يونيو 2017 08:31 م
رامز جلال - تتر
أخر الأخبار
رامز جلال - تتر
أحمد الدسوقى
ظهرت الفنانة نسرين أمين، فى برنامج "رامز تحت الأرض"، الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر".
وسيطرت حالة من الهدوء على نسرين أثناء استضافة الإعلامى نيشان لها، ثم انطلقت فى الصحراء لتصوير البرومو وسط صيحات مرتفعة أثناء سير السيارة فى الرمال.
وانهارت الفنانة المعروفة بعد ظهور رامز فى زى السحلية، وقفزت من السيارة فى محاولة للهروب منها إلا أنها فشلت.
وبعد كشف رامز عن وجهه حاولت نسرين الاعتداء عليه، إلا أنه حاول تهدئتها ونجح فى ذلك.
رامز جلال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا