نسرين أمين تعتدى بالضرب على رامز جلال

أحمد الدسوقى





ظهرت الفنانة نسرين أمين، فى برنامج "رامز تحت الأرض"، الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر".





وسيطرت حالة من الهدوء على نسرين أثناء استضافة الإعلامى نيشان لها، ثم انطلقت فى الصحراء لتصوير البرومو وسط صيحات مرتفعة أثناء سير السيارة فى الرمال.

وانهارت الفنانة المعروفة بعد ظهور رامز فى زى السحلية، وقفزت من السيارة فى محاولة للهروب منها إلا أنها فشلت.





وبعد كشف رامز عن وجهه حاولت نسرين الاعتداء عليه، إلا أنه حاول تهدئتها ونجح فى ذلك.