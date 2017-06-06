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رياضة
بي ان سبورت تعلق على قرار الأندية المصرية مقاطعتها
الثلاثاء 06 يونيو 2017 07:55 م
بي إن سبورت
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بي إن سبورت
على المصرى
علق مصدر بمجموعة قنوات "BEIN SPORT"، على قرار أندية الأهلي والزمالك وسموحة بمنع التعامل مع القناة في البطولات القارية، قائلا إن عقد الرعاية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يتضمن إجراء حوارات صحفية مع أي لاعب تختاره القناة عقب انتهاء المباريات، موضحًا: "إذا رفض النادي حضور لاعب بعينه من الممكن أن يرشح آخر، ولكن يجب اتخاذ هذه الخطوة".
واتخذت الأندية الثلاثة هذه الخطوة على خلفية قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع قطر.
وتابع المصدر: "إذا قام أي ناد بمنع إجراء حوارات صحفية من القناة، توقع عليه عقوبة مالية، تخصم مباشرة من عوائد الأندية الخاصة بالرعاية، في حالة تقديم شكوى لشركة لاجاردير الفرنسية، الوكيل التسويقى والإعلانى الحصري لكبرى البطولات القارية، التي ينظمها الكاف داخل القارة السمراء".
وأكمل: "بالنسبة للقاءات المنتخب المنقولة على بي إن سبورتس فينطبق عليها نفس الأمر".
وحول منع كاميرات القناة من دخول المباريات، أكد المصدر: "ليست هناك كاميرات خاصة بالقناة كي يمنعها أحد من الدخول، فالتلفزيون المصري هو من يقوم بمهمة تصوير المباراة، قبل أن يعطي الشارة للكاف، والذي يعطيها لنا وفقًا لحقوق الرعاية".
وأردف "كما أن مقابلات الهواء بعد المباراة أو قبلها تتم عن طريق كاميرات التلفزيون أيضا".
واختتم: "نظريًا، التعاقد يعطينا الحق في تغطية كل المباريات".
وأعلنت مصر والسعودية والبحرين والإمارات، وبعض الدول الأخرى، قطع العلاقات مع قطر، وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة، وإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران، وإغلاق الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شئونها الداخلية.
فيما قامت مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، بحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية.
النادي الأهلي
نادي الزمالك
الجزيرة القطرية
قطر
قطع العلاقات مع قطر
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