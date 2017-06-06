EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
مذكر .. أحدث التطبيقات الإسلامية على أندرويد
الثلاثاء 06 يونيو 2017 06:59 م
تطبيق مذكر 99
أخر الأخبار
تطبيق مذكر 99
المال - خاص :
مذكر Muzakkir تطبيق حديث تم إطلاقه على متجر جوجل بلاى بالمجان خلال الأسبوع الماضى بالتزامن مع حلول شهر رمضان ، ويهدف التطبيق إلى مساعدة المستخدمين فى قراءة أذكار الصباح والمساء تبعا للتوقيت المناسب دون الحاجة إلى تصفح قوائم بعينها .
كما يساعدك التطبيق أيضا على إنجاز وردك اليومي من أذكار الصباح والمساء سريعاً عبر ترتيب الأذكار ترتيبًا دقيقًا، مع إتاحة تصفّح الأذكار الأخرى والمختارة من كتاب حصن المسلم ، ويدعم إمكانية مشاركة الأذكار والأدعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، علما بأن أغلبها مزوداً بمحتوى مرئى " صور " مصممة بواجهة بسيطة يمكن حفظها على المحمول .
ويشتمل التطبيق على خاصية عدّاد للأذكار يوضح مدى تقدُّمك في كل ذكر وعدد مرّات التكرار الباقية مع ميزة الإشعارات بموعد الأذكار مع حرية تفعليها أو إلغائها ، وأخيرًا يسمح لك بالتحكم في حجم الخط الذي تعرض به الأذكار مما يجعل تجربة القراءة ملائمة لجميع الأعمار ، ويعمل مذكر على نظام التشغيل " آندرويد 4.2 " فيما أعلى.
يذكر أن التطبيق طرح على هواتف " الآيفون " فى يونيو من العام الماضى ، باللغة العربية .
تطبيقات المحمول
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا