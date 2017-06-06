مذكر .. أحدث التطبيقات الإسلامية على أندرويد ‎

تطبيق مذكر 99

المال - خاص :



مذكر Muzakkir تطبيق حديث تم إطلاقه على متجر جوجل بلاى بالمجان خلال الأسبوع الماضى بالتزامن مع حلول شهر رمضان ، ويهدف التطبيق إلى مساعدة المستخدمين فى قراءة أذكار الصباح والمساء تبعا للتوقيت المناسب دون الحاجة إلى تصفح قوائم بعينها .



كما يساعدك التطبيق أيضا على إنجاز وردك اليومي من أذكار الصباح والمساء سريعاً عبر ترتيب الأذكار ترتيبًا دقيقًا، مع إتاحة تصفّح الأذكار الأخرى والمختارة من كتاب حصن المسلم ، ويدعم إمكانية مشاركة الأذكار والأدعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، علما بأن أغلبها مزوداً بمحتوى مرئى " صور " مصممة بواجهة بسيطة يمكن حفظها على المحمول .



ويشتمل التطبيق على خاصية عدّاد للأذكار يوضح مدى تقدُّمك في كل ذكر وعدد مرّات التكرار الباقية مع ميزة الإشعارات بموعد الأذكار مع حرية تفعليها أو إلغائها ، وأخيرًا يسمح لك بالتحكم في حجم الخط الذي تعرض به الأذكار مما يجعل تجربة القراءة ملائمة لجميع الأعمار ، ويعمل مذكر على نظام التشغيل " آندرويد 4.2 " فيما أعلى.



يذكر أن التطبيق طرح على هواتف " الآيفون " فى يونيو من العام الماضى ، باللغة العربية .

