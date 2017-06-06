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اقتصاد وأسواق
وزيرة الهجرة: لم نتلق شكاوى بترحيل مصريين من قطر
الثلاثاء 06 يونيو 2017 06:43 م
نبيلة مكرم 55
أخر الأخبار
نبيلة مكرم 55
ولاء البري
أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر "ولم نبلغ بأي مضايقات لأي مواطن مصري هناك".
وقالت الوزيرة إنه لم يستجد أي إجراء قطري حتى الآن بشأن العمالة المصرية.
ولفتت إلى أنها تواصلت مع قسم رعاية المصالح -المستمر فى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين- بعد إغلاق السفارة المصرية فى الدوحة ،كما تواصلت مع ممثلي الاتحادات والجاليات المصرية بقطر .
وأكدت استمرار تخصيص رقم 19787 (خط ساخن) لتلقي الشكاوى حال حدوث أي طاريء لأي مواطن مصري في قطر.
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