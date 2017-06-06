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نقل وملاحة
مميش يعين مدراء جدد لموانئ قناة السويس
الثلاثاء 06 يونيو 2017 06:35 م
الفريق مهاب مميش
أخر الأخبار
الفريق مهاب مميش
أمانى العزازى ونادية صابر
أصدر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قراراً بحركة مديري موانئ شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد وميناء الأدبية .
وجاء في القرار تعيين لواء بحري إيهاب صلاح عبد اللطيف مديراً عاماً لميناء شرق بورسعيد، ولواء بحري عادل رزق مديراً عاماً لميناء غرب بورسعيد، ولواء بحري أبو رجيلة طه إبراهيم مديراً عاماً لميناء الأدبية، وفقاً لصلاحيات رئيس المنطقة المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الربان على عاصم كان يترأس ميناء شرق بورسعيد والربان حسين الشاذلى مديرا لميناء غرب بورسعيد ابان تولى احمد درويش رئاسة المنطقة.
قناة السويس
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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