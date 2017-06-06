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بورصة وشركات
رمكو : تسويق مشروع ستيلا هايتس قبل نهاية العام
الثلاثاء 06 يونيو 2017 05:43 م
رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
أخر الأخبار
رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
رجب عزالدين
قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إنها تعتزم الانتهاء من تسويق كامل وحدات مشروع ستيلا هايتس قبل نهاية العام الجارى بقيمة اجمالية 2.5 مليار جنيه.
جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الاخبار المنشورة تحت عنوان: " رمكو تبيع 80% من ستيلا هايتس بـ 2 مليار جنيه، وتسلم 30% منها".
وأضاف البيان: " بلغ إجمالى مبيعات المشروع منذ بدء التسويق له في 2009 وحتى 2016 حوالى 2 مليار جنيه".
ويقع مشروع ستيلا هايتس في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي وتملكه شركة رمكو للإنشاءات العقارية إحدى الشركات التابعة ل"رمكو لإنشاء القرى السياحية".
وسجلت الشركة صافى خسائربقيمة 33.97 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2017، مقابل خسائر بلغت 60.21 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.47 مليار جنيه، موزعاً على 247.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
رمكو لانشاء القرى السياحيه
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