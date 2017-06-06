مصر للطيران: زيادة رحلات الكويت وعمان مرهونة بالطلب

مصر للطيران

هاجر عمران



قال مصدر من شركة مصر للطيران لـ"المال" إن الشركة لم تفكر بعد فى زيادة الرحلات إلى المناطق المتوقع منها مغادرة المصريين المقيمين فى قطر إلى الوطن الأم سواء فى الكويت أو عمان بعد قطع الطيران مع مصر والإمارات والسعودية والبحرين إلا أن القرار مرهون بزيادة الطلب.



وكان محمد العراقى رئيس رابطة اتحاد المصريين بقطر قد قال لـ"المال" أمس إن الجالية ستلجأ إلى الطيران الترانزيت فى الكويت وعمان كبديل عن قطع الطيران المباشر بين البلدين خاصة أن شهر رمضان وموسم العيد يشهدان بشكل تلقائى تدفق عدد كبير من المواطنين لتفضيل قضاء هذه الفترة فى الوطن.



وأشار المصدر إلى أن شركة الخطوط الجوية القطرية هى الخاسر الأكبر من توقف الطيران رافضا تحديد حجم معين للخسائر بعد وقف الرحلات وتابع: القرار سياسى بالدرجة الأولى.



وأكد أن الشركة تسير 3 رحلات يوميا إلى الكويت منها رحلتان تغادران البلاد من مطار القاهرة وأخرى من مطار برج العرب بالإسكندرية، فى حين يتم تسيير 4 أسبوعيا إلى عمان، لافتا إلى أن الشركة كانت تشغل رحلتين إلى الدوحة إحداهما من طراز إمبراير و الأخرى طراز الإيرباص 321.



وفى إطار متصل، أوضح أن الشركة ستقبل التذاكر التى تم حجزها للسفر إلى الدوحة والعكس على متن طائراتها بعد عودة الرحلات فى وقت لاحق دون أى غرامات على الركاب على أن يتم الاحتفاظ بها.



وقررت مصر للطيران أمس تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى الدوحة والعكس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لحين إشعار آخر، وأوقفت وزارة الطيران المدنى جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط.



كانت مصر وعدد من الدول منها السعودية والإمارات والبحرين قد قررت، صباح أمس الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب" إلى جانب وقف الطيران معها.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان بنفس اليوم أن قطع العلاقات جاء "فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية.