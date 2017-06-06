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نقل وملاحة
قناة السويس تستخدم CJX بدلًا من الرجاء الصالح
الثلاثاء 06 يونيو 2017 04:46 م
سفينة حاويات بمتوسط حمولة 145 ألف طن
أخر الأخبار
سفينة حاويات بمتوسط حمولة 145 ألف طن
نادية صابر
كشف الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح هيئة قناة السويس في جذب خدمة "CJX" التابع لمجموعة "CMA CGM" الملاحية للعبور في المجرى الملاحي بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.
وأكد الفريق مميش أن هذا النجاح يأتي تكليلاً للسياسات التسويقة الناجحة التي تبنتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي تكاملت مع عمليات تطوير المجرى الملاحي خاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة، بما مكّن الهيئة من استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية والخدمات التابعة لها، وشجع الشركات الملاحية على زيادة أعداد سفنها التي تعبر قناة السويس لاسيما المتجهة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى الصين.
وتضم خدمة "CJX" 17 سفينة حاويات تابعة بأكملها إلى مجموعة "CMA CGM" بمتوسط حمولات 145 ألف طن للسفينة الواحدة، ومن المقرر أن تتضمن هذه الخدمة القيام بــ 104 رحلات سنوياً عبر قناة السويس.
وأَضاف مميش أن أولى سفن هذه الخدمة العابرة للقناة هي سفينة الحاويات "CMA CGM LOIRE"، ومن المقرر أن تعبر صباح غد الأربعاء ضمن قافلة الشمال.
قناة السويس
قناة السويس للحاويات
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