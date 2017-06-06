البيئة تترقب استلام الدراسات البيئية للمحطة النووية

خالد فهمى وزير البيئة

مدحت إسماعيل



قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الشركة الروسية المكلفة من قبل هيئة المحطات النووية المنفذة لمشروع المحطة النووبة بمنطقة الضبعة فى محافظة مطروح، أوشكت على الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية للمشروع، لافتاً إلى أنه تم عقد لجنة استماع لأهالي المنطقة، والشركة تسير فى خطوات إعداد الدراسات.



جاءت تصريحات وزير البيئة، على هامش حفل إفطار، نظمته الوزارة -أمس- بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي.



وأشار إلى أن الوزارة فور تسلمها الدراسات البيئة للمشروع سيتم مراجعتها خلال 60 يوماً، مضيفاً أنه لم تتسلم الوزارة حتى الآن أي تقارير عن تلك الدراسة.



ومن المرتقب أن توقع العقود النهائية للمشروع النووى المصري بالضبعة، خلال النصف الثاني من العام الجارى، بدلاً من الربع الأول كما كان مقررًا، بحسب تصريحات سابقة لمسئولي الوزرارة لـ"المال".



وأعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، فى وقت سابق، أنه انتهى من مراجعة عقدين من إجمالي 4 عقود، بإنشاء وتشغيل مشروع المحطة النووية بالضبعة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليا مناقشة ومراجعة العقدين المتبقيين، تمهيدًا لتوقيعهما خلال الأسابيع المقبلة.