تقرير من الدوحة: لا قرارات ضد العمالة المصرية بقطر

محمد سعفان

دعاء حسنى



أكدت دولة قطر أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، بعد قرار مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها.



وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى البيان صادر عنها، تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلًا اليوم الثلاثاء، بذلك من المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل، مشيرًا إلي أنه لم يتم إتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن، مؤكدًا أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، والخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية.



وقال: إن هذا على المستوى الرسمى، أما علي المستوى الشعبى لم يرد أي معلومات عن تغيير فى واقع العمالة الموجودة حتى الآن.



وأشار المستشار العمالي في تقريره إلى توقف رحلات مصر للطيران، والقطرية إلي القاهرة، منوهًا إلى أن هناك طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان، وظهر على السطح أن المواطنين الذين كانوا حاجزين من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر، على شركات الطيران تم تعديل التذاكر ترانزيت مما يتطلب معهم تغيير التذاكر بتكلفة أكبر ومثال ذلك، أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالا قطريا، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.