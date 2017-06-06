ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات

ضياء رشوان

المال - خاص



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً، بتعيين ضياء رشوان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.



يذكر أن ضياء رشوان من مواليد قنا عام 1960، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، تولى منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من مارس 2013 إلى مارس 2015، ويشغل منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية منذ سبتمبر 2011.