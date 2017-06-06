390 مليون جنيه خسائر جلاكسو سميثكلاين بسبب التعويم

جلاكسو سميثكلاين لصناعة الأدوية



رجب عزالدين



قالت شركة جلاكسو سميثكلاين إن قرار تعويم الجنيه كان له تأثير سلبى على نتائج الأعمال المستقلة المنتهية 31 ديسمبر 2016.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تكبدت الشركة خسائر فروق سعر عملة بسبب التعويم بقيمة 390 مليون جنيه".



وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة تسجيل صافى خسارة قدرها 480 ألف جنيه خلال 2016 مقارنة بصافى ربح قدره 59.9 مليون جنيه خلال 2015.



وبلغ صافى المبيعات 1.6 مليار جنيه خلال 2016 مقارنة بنحو مليار جنيه تقريبا خلال 2015.



وأرسلت إدارة البورصة المصرية، فى 30 يناير الماضى، خطابًا معممًا لكل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، للاستفسار عن مدى تأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات.



وتتوالى على إدارة البورصة، منذ ذلك التاريخ بيانات وافصاحات الشركات بخصوص التأثير السلبى والإيجابى، وحجمه وأثره على القوائم المالية.



ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل، أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر.