العلامة
التجارية
المركز
مبيعات
2016
مبيعات
2017
قيمة
التغير/
بالوحدة
نسبة
التغير%
اليابانية
1
3370
2086
-1284
-38%
الصينية
2
2952
861
2091-
-70%
الأمريكية
3
1895
522
1373-
-79%
الأوروبية
4
180
519
339
131%
الكورية
5
27
25
1250%
الأجمالي
-
8399
4015
-4384
-52%
المصدر
:
أميك
العلامة
اليابانية
SUZUKI
2400
1160
-1240
-51.6%
TOYOTA
787
837
50
6.3%
NISSAN
39
0
ميتسوبيشي
144
89
-55
العلامة
الصينية
Brilliance
277
75
-202
-72.9%
GOLDEN
DRAGON
912
-826
BAIC
276
170
-106
-38.4%
King
Long
1409
503
-906
-64.3%
Karry
78
113
35
44.8%
Changhe
-2091
-70.8
العلامة
اﻷمريكية
Chevrolet
-1373
-72.4%
العلامة
اﻷوروبية
MERCEDES
165
489
324
196%
PEUGEOT
VOLVO
10
28
18
180%
IVECO
-3
-60%
188%
العلامة
الكورية
قيمة
التغير
HYUNDAI
24
12.5%