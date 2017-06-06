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سيــارات

51.9 % نسبة العلامات اليابانية من مبيعات الأتوبيسات

أتوبيس كوستر تويوتا
أتوبيسات تويوتا كوستر
أتوبيس كوستر تويوتا

أحمد عوض

استحوذت العلامات اليابانية على النسبة اﻷكبر من مبيعات الأتوبيسات خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، وهى 51.9% مسجلة بيع 2086 وحدة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وجاءت العلامات الصينية فى المركز الثانى من قائمة المبيعات، بحصة سوقية بلغت 21.4% لتبلغ861 أتوبيسًا،؛ تبعتها المبيعات اﻷمريكية بنسبة13% مسجلة بيع 522 وحدة.

واحتلت العلامات الأوروبية المركز الثالث من قائمة المبيعات، بحصة سوقية بلغت 12.9% بواقع 519 أتوبيس، فيما تمكنت العلامة الكورية هيونداى من بيع 27 وحدة.

ويوضح الجدول التالى؛ الحصص السوقية للعلامات التجارية من مبيعات الأتوبيسات خلال فترة الشهور اﻷربعة اﻷولى من 2016 و2017:

العلامة التجارية

المركز

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

اليابانية

1

3370

2086

-1284

-38%

الصينية

2

2952

861

2091-

-70%

الأمريكية

3

1895

522

1373-

-79%

الأوروبية

4

180

519

339

131%

الكورية

5

2

27

25

1250%

الأجمالي

-

8399

4015

-4384

-52%

المصدر : أميك
  • سوزوكي تتصدر من مبيعات اﻷتوبيسات 1160 وحدة

وجاءت "سوزوكي" في المركز الأول، بقائمة مبيعات العلامات اليابانية مسجلة بيع 1160 أتوبيس، تبعتها "تويوتا" بواقع 837 وحدة.

واحتلت "ميتسوبيشى" المركز الثالث بواقع 89 أتوبيس، فيما تجمدت مبيعات "نيسان" – دون بيع أى وحدة خلال الأشهر اﻷربعة اﻷولى من العام الحالى.

ويوضح الجدول التالى، مبيعات الأتوبيسات اليابانية خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولى من 2016 و2017:

العلامة اليابانية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

SUZUKI

2400

1160

-1240

-51.6%

TOYOTA

787

837

50

6.3%

NISSAN

39

0

0

0

ميتسوبيشي

144

89

-55

-38%

الأجمالي

3370

2086

-1284

-38%



  • كينج لونج تتصدر المكبيعات الصينية من الأتوبيسات

وتصدرت العلامة الصينية "كينج لونج" قائمة مبيعات الأتوبيسات الصينية، لتتمكن من بيع 503 وحدات خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من العام الحالى، تبعتها "بايك" بـ170 أتوبيس، تليها "كارى" بواقع 113 وحدة، فيما بلغت مبيعات "بريليانس" نحو 75 أتوبيسا.

في المقابل، لم تتمكن كل من العلامة "جولدن دارجون وشنجان، من بيع أى وحدة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدول التالى، مبيعات الأتوبيسات الصينية خلال الأشهر اﻷربعة اﻷولى من 2016 و2017:

العلامة الصينية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

Brilliance

277

75

-202

-72.9%

GOLDEN DRAGON

912

0

-826

0

BAIC

276

170

-106

-38.4%

King Long

1409

503

-906

-64.3%

Karry

78

113

35

44.8%

Changhe

0

0

0

0

الأجمالي

2952

861

-2091

-70.8


  • مبيعات اﻷتوبيسات اﻷمريكيه تتراجع 79.4%

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات للعلامة الأمريكية "شيفروليه"، بنسبة 72.4% بواقع1373 وحدة لتصل إلي522 أتوبيسًا خلال الربع الأول، مقارنة بـ1895 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات الأتوبيسات الأمريكية خلال الربع الأول من 2016 و2017:

العلامة اﻷمريكية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

Chevrolet

1895

522

-1373

-72.4%


  • مبيعات أتوبيسات مرسيدس تقفز بنسبة 196%

وقفزت مبيعات أتوبيسات مرسيدس، بنسبة 196% بواقع 324 وحدة لتصل إلى 489 أتوبيسا، مقابل 165 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما ارتفعت مبيعات العلامة السويدية فولفو بنسبة 180% لتبلغ 18 وحدة مقارنة بـ10 أتوبيسات، وتمكنت إيفكو من بيع وحدتين فقط مقابل 5 أتوبيسات خلال نفس الفترة من العام الماضى.

فيما لم تتمكن كل من العلامة الفرنسية بيجو من بيع أى أتوبيس خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدول التالى، مبيعات اﻷتوبيسات ذات المنشأ الأوروبى خلال 2016 و 2017:

العلامة اﻷوروبية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

MERCEDES

165

489

324

196%

PEUGEOT

0

0

0

0

VOLVO

10

28

18

180%

IVECO

5

2

-3

-60%

الأجمالي

180

519

339

188%


  • مبيعات أتوبيسات هيونداي تسجل 27 وحدة خلال 4 أشهر

وتمكنت العلامة الكورية "هيونداى"، من بيع 27 أتوبيسا خلال الأشهر اﻷربعة اﻷولى من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى التى بلغت 24 وحدة.

ويوضح الجدول التالى الحصص السوقية لمبيعات الأتوبيسات الكورية خلال 2016 و2017:

العلامة الكورية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير

نسبة التغير%

HYUNDAI

24

27

3

12.5%



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