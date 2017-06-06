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اقتصاد وأسواق
الصحة: الترامادول الأكثر شيوعًا بين المدمنين بنسبة 75%
الثلاثاء 06 يونيو 2017 01:51 م
الترامادول
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الترامادول
أحمد صبرى
أصدرت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة وعلاج الإدمان، تقريرها ربع السنوى الأول لعام 2017 خلال الفترة من أول يناير حتى آخر مارس، كشف أن مستشفيات الصحة النفسية عالجت 29086 مريض إدمان بالعيادات الخارجية منهم 1181 تم حجزهم بالاقسام الداخلية لتلقى العلاج المناسب.
وأظهر التقرير أن نسبة الإناث اللاتى تقدمن للعلاج بلغ 3% و 2.5%، للمراهقين، كما أوضح أن مؤشر الاستخدام للمواد المخدرة الاكثر شيوعا كانت مادة الترامادول بنسبة (75.6% ) تليها الحشيش بنسبة ( 44.4% ) ثم الهيروين (39.9%).
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لوسائل التعاطى الأكثر شيوعا جاءت الحقن فى المرتبة الأولى كوسيلة تعاطى بنسبة (22.6% )، ونسبة من تشاركوا فى وسائل الحقن حوالى 1.5%.
وتشير الأمانة إلى وجود 18 مستشفى نفسيا على مستوى الجمهورية منهم 166 مستشفى بها أقسام متخصصة فى علاج الإدمان، حيث تتوافر تقديم الخدمة بالمجان فى العيادات الخارجية بجميع المستشفيات للمتلقى الخدمة.
وزارة الصحة
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