وزير الإنتاج الحربى يجتمع مع عمال الشركات التابعة

اللواء العصار 6699

هاجر عمران



التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربى، عمال شركات الوزارة بحضور سعيد النقيب رئيس اتحاد النقابة العمالية وقيادات الوزارة اليوم بقطاع التدريب بمدينة السلام.



وقال العصار فى بيان منذ قليل إن العمال هم جزء لا يتجزأ من عمال مصر الشرفاء والذين يعتمد عليهم اقتصاد البلاد وهم القاعدة التى يرتكز عليها تطور الصناعة وتحسين الاقتصاد الوطنى، معربا عن تقديره لجهودهم فى العمل وعن ثقته فيهم وحرصهم على ارتقاء الإنتاج الحربى ليظل قلعة الصناعات الحربية فى مصر.



وشدد العصار على ضرورة تكاتف الجميع معا وبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل اجتياز هذه المرحلة ومواجهة التحديات الاقتصادية.



واستعرض العصار خلال اللقاء الإنجازات التى تحققت عن هذا العام بفضل الجهد والعرق الذى يبذله ابناء الإنتاج الحربى وعاملوها الشرفاء من أجل النهوض بهذا الصرح العظيم، الذى تعد مهمته الأساسية هى تلبية كل احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدولة ويأتى بعد ذلك استغلال فائض الطاقة الإنتاجية للوزارة وشركاتها فى المساهمة فى المشروعات القومية للدولة، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بالصناعة الوطنية.



ووفق البيان، اتسم اللقاء بالشفافية التامة فيما يختص باستعراض كل الحقائق فى ظل قرب انتهاء العام المالى الحالى٢٠١٦-٢٠١٧، مؤكدا أنه كلما بذل العاملون المزيد من الجهد والعمل زاد الإنتاج وتحسنت أوضاعهم المالية وفقا للقوانين فى هذا الشأن.